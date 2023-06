Berlusconi, minuto silenzio in Regione: centrodestra in polemica lascia l'aula, seduta sospesa

Alcuni consiglieri dell'area progressista, in consiglio regionale, questa mattina non hanno partecipato al minuto di silenzio per ricordare l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi mancato ieri. Ma subito dopo, ad andarsene dall'aula in polemica con questo gesto, sono stati consiglieri e giunta di centrodestra, con conseguente sospensione della seduta.

Ed è bagarre, con il centrodestra che accusa il centrosinistra di essere antidemocratico, e i progressisti che accusano la giunta di aver bloccato i lavori.

Il centrodestra: "Abbiamo difeso il decoro istituzionale"

Era già successo ieri, con alcuni consiglieri municipali, e così è stato anche oggi, ma in Regione: "I rappresentanti della maggioranza in consiglio - dichiarano i capigruppo di centrodestra - hanno deciso di abbandonare l'aula per stigmatizzare la totale assenza di decoro istituzionale di taluni membri dei gruppi di opposizione che hanno abbandonato l'aula con dichiarazioni ritenute improprie e gravemente lesive del decoro istituzionale. Proprio a tutela del consiglio, la maggioranza ha deciso di sospendere la seduta e rinviarla".

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti aggiunge: “Ritengo che la decisione di abbandonare i lavori sia assolutamente corretta per difendere il decoro istituzionale che è stato violato. Il ricordo di Silvio Berlusconi non è qualcosa di stravagante o inappropriato. Domani sarà una giornata di lutto nazionale, Silvio Berlusconi è stato quattro volte presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana ed era attualmente senatore. Abbandonare l’aula, non entrarci proprio o, peggio, stigmatizzare in una occasione di ricordo qualcosa che a che fare solo con la contesa politica e non con il decoro delle istituzioni, è francamente inaccettabile”.

Pastorino (Linea Condivisa): "Non ho partecipato, Berlusconi figura negativa"

A non partecipare al minuto di silenzio, dichiarandolo apertamente, tra gli altri c'è il consigliere Gianni Pastorino di Linea Condivisa: "Berlusconi è stato, per quanto mi riguarda, tutto ciò che di negativo ha rappresentato la politica dal 1993 a oggi con l’utilizzo spesso personale della politica, leggi ad personam, reati fiscali infiniti, la politica davanti ai tribunali di tutta Italia, l’imbarazzo internazionale. I colleghi in consiglio regionale che mi criticano sono gli stessi che in questi anni hanno tradito Berlusconi, sperando di dividersene le spoglie quando era ancora vivo e che oggi lo potranno fare tranquillamente attaccando Forza Italia e le sue operazioni politiche per prenderne l’eredità". Non hanno partecipato al minuto di silenzio nemmeno Ferruccio Sansa e Selena Candia (due consiglieri su tre della lista Sansa).

Pd e M5s partecipano al minuto: "Ma la giunta, lasciando, ha sbagliato"

Il Partito Democratico non ha lasciato l'aula e ha partecipato al minuto di silenzio. Così commenta il consigliere Roberto Arboscello: "Una forma di rispetto, non negoziabile, davanti alla morte di un indiscusso protagonista del nostro Paese, benchè il giudizio sul suo operato rimanga fortemente negativo. La giunta Toti invece, senza alcuna forma di rispetto, ha abbandonato il consiglio regionale, in polemica con chi, legittimamente e a titolo personale, ha scelto di non partecipare al minuto di silenzio per la scomparsa dell'ex presidente del Consiglio".

Stessa posizione per il M5s, rimasto in aula: “Abbiamo scelto - commentano il capogruppo Fabio Tosi con il collega Paolo Ugolini - un codice comportamentale rispettoso per la vicenda umana, benché il nostro giudizio sull’uomo politico non sia mutato. Altrettanto avremmo voluto fosse stato fatto dal centrodestra, che ha invece criticato le scelte altrui, espressione peraltro di libertà di pensiero e di azione. La destra regionale, dunque, oggi ha deciso di boicottare le istituzioni”.