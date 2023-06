Minuto di silenzio per Berlusconi, bagarre e seduta sospesa anche in Comune

Così come in Regione stamattina e in alcuni municipi ieri, anche in consiglio comunale nel primo pomeriggio si è accesa la polemica sul minuto di silenzio volto a ricordare Silvio Berlusconi. E anche a Tursi la seduta è stata sospesa anche se solo per qualche minuto, questa volta non a causa dell'uscita dei consiglieri di maggioranza e della giunta, ma per convocare una conferenza capigruppo.

In Aula Rossa al minuto di silenzio non hanno partecipato Francesca Ghio (lista Rossoverde), Filippo Bruzzone (lista Rossoverde) e Fabio Ceraudo (M5s), mentre gli altri hanno osservato il minuto di silenzio in piedi. Ma alla fine, Ariel Dello Strologo di Genova Civica ha chiesto poter spiegare perché il suo gruppo ha preso parte. La parola però gli è stata negata dal presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba. Alle proteste di Dello Strologo si sono unite anche quelle di altri esponenti della minoranza a cui hanno replicato dai banchi i consiglieri di centrodestra e, alla fine, la seduta è stata sospesa.

"Questa mattina - ha spiegato Dello Strologo - in conferenza capigruppo avevo chiesto di sapere in anticipo cosa sarebbe stato detto su Berlusconi". Ma questo non è evidentemente successo e le parole di Cassibba, che ha letto la commemorazione prima del minuto di silenzio, sono state giudicate troppo di parte, divisive e non condivisibili da buona parte dei progressisti, al di là della vicenda umana della morte dell'ex presidente del Consiglio.

"Il nostro gruppo - hanno poi spiegato gli esponenti di Genova Civica - non condivide l’opera di celebrazione agiografica in corso in queste ore perché molti sono gli aspetti controversi della vita di Berlusconi che non consentono di considerarlo un esempio di virtù. Un uomo che è stato condannato in via definitiva per frode fiscale, che ha avuto rapporti poco chiari con la criminalità e con la corruzione, che ha incitato a non pagare le tasse e ha offeso la nobile arte della politica. Senza addentrarci nelle poco edificanti vicende della vita privata. Citando Marco Aurelio nel Giulio Cesare di Shakespeare, siamo qui per seppellire l’uomo e non lodarlo".

"Non partecipare - ha detto Ceraudo - stata una scelta priva di ipocrisia e comunque espressione della libertà di pensiero e di azione che dobbiamo avere tutti senza il timore di essere giudicati. Vero che Berlusconi ha scritto molte pagine della storia italiana, ma lo ha fatto con la penna sbagliata. Ed è la penna dei bavagli alla stampa e alla magistratura, delle leggi ad personam, dei rapporti poco trasparenti con realtà tutt’altro che specchiate".