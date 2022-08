Petizione contro i minori non accompagnati. Finocchio: "La giunta Bucci prometteva più sicurezza, questi sono i risultati?"

Movida violenta e minori non accompagnati. Tra Quinto e Nervi è stata lanciata nelle scorse settimane anche una raccolta firme per chiedere al Questore di prendere provvedimenti per garantire la sicurezza, arrivando a chiedere la chiusura della struttura che accoglie i minori, alcuni dei quali vengono indicati dai firmatari come responsabili di alcuni espisodi di cronaca degli ultimi mesi, tra aggressioni, risse, un tentativo di stupro, scippi e furti. Cittadini esasperati, che chiedono una soluzione, proprio come è avvenuto recentemente anche nella zona del Molo, dove il Comune ha poi annunciato lo spostamento dei giovani migranti dal Massoero.

Sul tema è intervenuta anche Serena Finocchio, ex candidata presidente e attuale leader dell'opposizione della coalizione progressista per quello che riguarda il Municipio Levante, puntando il dito contro le politiche portate avanti dalla destra a livello nazionale, ma anche dalla giunta Bucci negli ultimi anni.

"Dopo cinque anni di promesse - attacca Finocchio - la situazione è drammatica. Uno dei feudi di Bucci, il Levante, chiede con forza alle autorità più protezione e sicurezza ritenendo che il proprio territorio sia stato abbandonato. Eppure nella campagna elettorale del 2017 sostenevano, con in testa il futuro assessore Garassino, che lo stato di inciviltà lasciato dal centrosinistra sarebbe dovuto finire. Dopo cinque anni il loro stesso elettorato è stufo e ha paura".

Un problema che, secondo Serena Finocchio, avrebbe origini più 'antiche': "La legge che regola l'immigrazione in Italia risale a 20 anni fa, parliamo della Bossi-Fini. In Italia non si può più entrare regolarmente in cerca di lavoro è possibile farlo solo se il lavoro a monte lo si ha già, una ricetta che secondo me non ha funzionato, e lo dimostrano i fatti. Negli anni si è favorita di rimbalzo l’immigrazione clandestina e il lavoro in nero, secondo i sindacati di polizia è cresciuta la criminalità. Il secondo step in questo senso è il decreto Salvini del 2018 che ha abrogato il diritto di protezione per motivi umanitari ai richiedenti asilo minorenni e non accompagnati . Può accadere così che questi perdano la possibilità di regolarizzarsi una volta maggiorenni trovando a loro volta un permesso per studio e/o lavoro. Cosa succede quindi? Minore sarà la possibilità di regolarizzarsi in un modo più naturale, maggiore sarà la possibilità che i ragazzi decidano per la clandestinità. La legge Salvini interviene anche in merito all’accoglienza gestita dai comuni Venne ridotta così la quota pro/die pro/capite riconosciuta agi enti impiegati nell’accoglienza. Vennero così ridotti i servizi orientati all’integrazione degli ospiti, dall’insegnamento della lingua italiana, all’orientamento finalizzato all’inserimento socio-lavorativo".

E infine le conclusioni: "Molti cittadini di Nervi chiedono quindi il pugno duro contro l'amministrazione, che ha però come primo partito sostenitore proprio la Lega della legge Bossi-Fini e del Decreto Salvini. Questo è, secondo me, il paradosso. Come coalizione di centrosinistra abbiamo chiesto un incontro con i responsabili delle strutture, per offrire le nostre proposte e confrontarci con il presidente del Municipio, a oggi aspettiamo una risposta da quest'ultimo. La sicurezza è il cavallo di battaglia del centrodestra, sono stati aumentati i controlli ed è stata messa anche una pattuglia a Quinto, ma questo non sembra aver portato alla risoluzione dei problemi, mi piacerebbe consocere anche il costo di queste operazioni. Noi pensiamo sia necessario organizzare eventi sportivi ed educativi, non firmare petizioni, servono più risorse alla sanità pubblica, alle strutture di accoglienza e tanto lavoro per la legalizzazione della vita sul nostro territorio".