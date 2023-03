Minacce e svastica contro Elly Schlein: la solidarietà di Toti e Pd Liguria

"Schlein... la tua faccia è un macabro destino" seguita da una svastica: questa la scritta minacciosa e antisemita apparsa su un muro di Viterbo contro la neo eletta segretaria del Partito Democratico.

Da tutta Italia - e anche dalla Liguria - arrivano parole di solidarietà e affetto: "Le scritte e le minacce comparse lungo un muro a Viterbo contro Elly Schlein, sono vergognose e indegne" scrive il gruppo consiliare del Pd in Regione Liguria che "esprime profonda solidarietà alla segretaria del Pd. Certi rigurgiti fascisti non possono essere assolutamente tollerati, rievocano un clima di violenze e il ritorno di spettri del passato. Ma non ci faremo intimidire da queste minacce".

Anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si è schierato: "Solidarietà alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein per la scritta vergognosa comparsa a Viterbo. Un gesto da condannare fermamente perché violenza e intimidazioni non devono trovare posto nel dibattito politico".