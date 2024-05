Terzo Valico e Nodo di Genova: via libera al finanziamento di 1,6 miliardi di euro

Via libera allo stanziamento di 1,6 miliardi per il Terzo Valico e il Nodo di Genova. Nei giorni scorsi è arrivata l'autorizzazione del Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, al finanziamento di 1,234 milioni di euro per il Terzo Valico, la cifra più alta stanziata nell'ambito dell'aggiornamento del programma tra il ministero dei Trasporti e Rfi-Rete ferroviaria italiana e di 400 milioni per il Nodo di Genova. Il piano approvato prevede su tutto il territorio nazionale, un finanziamento di poco più di 7 miliardi di euro.

"Un altro passo avanti - commenta in una nota il gruppo Lega in Comune a Genova - per la realizzazione del Terzo Valico e del Nodo di Genova è stato fatto grazie all'autorizzazione da parte del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, di uno stanziamento da 1,6 miliardi di euro per l'opera ferroviaria che collegherà l'Italia con il Nord d'Europa permettendo di tagliare, in modo sostanziale, i tempi di percorrenza tra Genova e Milano con grande beneficio per economia e occupazione".

"Il potenziamento infrastrutturale del Nodo di Genova - conclude - garantirà un collegamento diretto tra il Terzo Valico e il principale porto nazionale, separando i flussi di traffico tra i treni regionali e merci. Un'infrastruttura strategica per Genova e l'intero Nord Ovest: grazie al ministro Matteo Salvini e al vice ministro Edoardo Rixi che in 20 mesi hanno cambiato il paradigma puntando sulla realizzazione delle grandi opere, con un impegno costante per il nostro territorio".