Minori stranieri nei container, Rosso: "Se i documenti saranno a posto, li accrediteremo"

Se la documentazione arriverà e sarà conforme, e conseguentemente se il luogo verrà giudicato idoneo, i container a Rivarolo destinati a minori stranieri non accompagnati saranno definitivamente autorizzati. È questa la risposta dell'assessora ai Servizi Sociali Lorenza Rosso a tre interrogazioni depositate in consiglio comunale rispettivamente da Cristina Lodi (Azione), Francesca Ghio (lista Rossoverde) e Fabio Ceraudo (M5s). Tutti e tre i consiglieri hanno esternato le loro preoccupazioni per la vicenda, definendo la sistemazione come non dignitosa e chiedendo alla giunta di attivarsi per un censimento sia nel capoluogo sia in Città Metropolitana per trovare strutture più idonee: "Stiamo parlando - ha detto Ghio - di 'scatole da scarpe' ai margini della città, dove non c'è nessun servizio. I container sono davvero tutto quello che Genova può offrire a minori che scappano da condizioni di vita intollerabili?", mentre Ceraudo ha chiesto di non bypassare i Municipi nelle decisioni, domandando se sindaco e assessori metterebbero volentieri in quelle strutture i loro figli.

Per quanto riguarda appunto Rivarolo, Rosso ha detto che "si tratta di una richiesta di accreditamento che ci è arrivata per una zona privata, ma ancora con molta documentazione mancante". A oggi il Comune non ha ancora rilasciato autorizzazioni per quella zona, e devono essere depositati ancora documenti relativi agli allacci (gas, luce, fognature) e al contratto di locazione: il tempo stimato per ottenere le carte è di circa due settimane dopodiché, salvo imprevisti, "se la struttura sarà idonea, la accrediteremo". I moduli utilizzati a Rivarolo sono stati impiegati già a Torino e Milano: "Funzionano molto bene, sono meglio per l'integrazione rispetto ad appartamenti in palazzi dove poi i condomini spesso si lamentano".

Oggi, tra Genova e Città Metropolitana, ci sono 2.348 migranti (di cui 483 arrivati con la guerra in Ucraina). Per quanto riguarda le strutture, i Cas gestiti dalla prefettura sono 217, di cui 42 in provincia e il resto in città. Oltre a queste strutture, il Comune gestisce 300 posti Sai - Sistema Accoglienza Integrazione - per adulti (tutti pieni) e 600 minori stranieri non accompagnati nelle varie comunità socio educative gestite da enti del terzo settore che hanno ottenuto l'accreditamento dal Comune.

"Con questi numeri - ha ribadito ancora Rosso - non possiamo lasciare i ragazzi in mezzo alla strada, né negli alberghi. Quei posti in più per noi sono importanti, credo che tutti dovremo collaborare. Se ci sono alternative, proponetemele e le vaglierò tutte". "L'alternativa - ha replicato Lodi, sollecitando una commissione apposita - è fare un censimento della Città Metropolitana, parlando con Comuni e Municipi, per trovare alloggi, facendo anche un ragionamento sull'aumento delle rette".