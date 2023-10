Migranti, Bucci: "Io immigrato per 22 anni, so cosa vuol dire doversi integrare"

"Io per 22 anni, anche se con lo stipendio, sono stato un immigrato. So cosa vuol dire doversi integrare in un'altra società, in un'altra nazione e in un'altra cultura". Queste le parole del sindaco Marco Bucci nell'ambito del suo intervento in consiglio comunale, parlando dell'emergenza migranti a Genova e delle azioni dell'amministrazione.

Bucci è stato per molti anni negli Stati Uniti, lavorando con posizioni di responsabilità per aziende come Kodak e Carestream Health, una situazione di certo molto differente da chi sbarca a Lampedusa: "Ho avuto sul passaporto la scritta 'immigrant' - continua il primo cittadino, rivolgendosi ai consiglieri - penso di avere la voce in capitolo più ampia di tutti sul tema e mi rendo conto che il processo di integrazione è l'unico che può consentire ai migranti di entrare nei nostri tessuti civili. Se non facciamo integrazione, quello che facciamo serve a poco, solo all'emergenza giornaliera".

"I minori non accompagnati - ha spiegato Bucci - sono responsabilità del sindaco, non possiamo discutere, dobbiamo occuparcene. I maggiorenni invece sono gestiti dalla prefettura, non possiamo che collaborare per raggiungere gli obiettivi dati dallo Stato, abbiamo poca voce in capitolo. Possiamo spingere sul processo di integrazione per tutte le età, con alcune associazioni abbiamo iniziato un percorso per la conoscenza della lingua, il lavoro e lo sport. Le spese per i minori non accompagnati vengono per il 70% dalle casse del Comune e oggi noi siamo in sofferenza perché si parla di circa 22 milioni l'anno, sono cifre importanti".