Michele Santoro torna a Genova, parteciperà al meeting sul futuro della città

Michele Santoro torna a Genova dove prenderà parte al meeting "Genova bene comune - Quale futuro per la città" in programma venerdì 14 e sabato 15 giugno al Carlo Felice.

"Il meeting - spiegano gli organizzatori - vuole essere una occasione per contribuire a costruire un racconto, una narrazione che vuole sostenere la conoscenza, il dialogo e testimoniare saperi ed esperienze, una serie di incontri con la città per confrontare idee, proposte, pratiche, denunce". Tra gli ospiti Santoro, reduce dalla campagna elettorale per le Europee come leader di 'Pace Terra Dignità'.

La due giorni è organizzata dal gruppo “Aretè – gruppo per la cittadinanza attiva”. "Al meeting del Carlo Felice si alterneranno personalità della cultura, del mondo politico e rappresentanti di quel mondo di realtà, gruppi, associazioni che quotidianamente si impegnano per una città vivibile e una tutela dei beni comuni. Tra gli ospiti più noti aprirà il convegno lo scrittore Maurizio Maggiani e interverrà il giornalista e animatore culturale Michele Santoro".

Venerdì il meeting si terrà dalle ore 14 alle ore 20 e sabato dalle ore 9 alle ore 20.

Contatti: Via di Sottoripa 1A/54-16128 Genova, cell. 353 4599356, e-mail: arete.gruppocittadinanzaattiva@gmail.com