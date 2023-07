Gratuità del trasporto pubblico per le fasce più anziane: dal consiglio comunale arriva l'ok

Il Comune pensa a una sperimentazione per rendere gratuito il trasporto pubblico urbano per le fasce di popolazione più anziane: questo l'input arrivato dal consiglio comunale che ha approvato ieri la mozione presentata da Francesco De Benedictis e Laura Gaggero di FdI.

La richiesta dei consiglieri arriva dopo aver constatato il gradimento della gratuità per la metropolitana (in determinati orari) e per gli ascensori cittadini. "Le recenti dichiarazioni del nuovo presidente di Amt - scrivono - fugano eventuali preoccupazioni circa i costi della sperimentazione e chiariscono come la gratuità condizionata sia un efficace volano all’uso del mezzo pubblico con un ritorno economico che sostanzialmente compensa i costi”.

Con la mozione, in sintesi, si impegnano il sindaco e la giunta a valutare, in via sperimentale, forme di gratuità del trasporto pubblico urbano destinate alle fasce più anziane, vista anche la sperimentazione già attuata con successo a Santa Margherita. L'obiettivo sarebbe dare la possibilità alla popolazione anziana di utilizzare i mezzi pubblici gratuitamente permettendo un'autonomia negli spostamenti e un risparmio che in tempi di rincari può fare la differenza.

Sulla mozione sono stati presentati due ordini del giorno. Il primo dal consigliere Filippo Bruzzone della lista Rossoverde, per estendere la gratuità ai ragazzi di età inferiore ai 21 anni. Il secondo dal consigliere della Lega Alessio Bevilacqua con l’intento di dare seguito a un ordine del giorno sul progetto silver bus.

L’assessore alla Mobilità Matteo Campora ha dato parere favorevole ai due ordini del giorno con alcune modifiche, e parere favorevole alla mozione. I tre documenti sono stati approvati con 22 voti e l'astensione dei consiglieri Pd.