Parcheggi selvaggi sulle ciclabili: 225 multe solo nella prima metà di maggio

"Inutile parlare di piste ciclabili e bike lane, se poi non facciamo rispettare le regole": così Francesca Ghio, lista Rossoverde, chiede all'amministrazione come intende risolvere i problemi legati alla 'sosta selvaggia' di auto negli spazi riservati ai ciclisti, citando il caso di corso Sardegna che sta girando sui social in questi giorni. L'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino ha risposto con i dati delle sanzioni che risultano essere 225 solo in questi primi giorni di maggio, rispetto a una media di 110-120 dei mesi precedenti.

"Non solo auto, ma anche furgoni si trovano spesso parcheggiati sulle ciclabili per scaricare le merci - continua Ghio - impedendo la sicurezza di ciclisti e persone che usano queste corsie per poter percorrere una parte sicura della strada evitando il sorpasso. Il problema non si limita solo alla sosta selvaggia ma anche all'utilizzo di app come 'Segnalaci', suggerito dal sindaco per far sì che la cittadinanza possa comunicare con la polizia locale e avere risposte che spesso non arrivano". Ghio segnala un episodio avvenuto a Marassi, in corso Sardegna, e che ha fatto il giro dei social: "La locale ha chiamato una persona che aveva fatto una segnalazione, dicendo inesattezze che non corrispondono al codice della strada".

"Prendo nota sull’appunto in merito alla risposta che l’agente ha dato al telefono, sentirò anche lui - ha risposto l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino -. Se c’è stata una risposta non idonea o percepita tale dalla polizia locale ne prendo atto per capire come migliorare la comunicazione. Avevo letto lo scambio di comunicazioni sulla piattaforma Segnalaci e dal punto di vista formale la risposta è ineccepibile e verte sull’interpretazione del codice della strada diverso tra polizia locale e segnalante su segnaletiche e divieti, e su cosa è sanzionabile e non sulle piste e sui percorsi ciclabili".

Corso Sardegna, la locale: "È solo una corsia ciclabile: in assenza di bici, è percorribile da tutti gli altri"

Nel caso di Marassi, il cittadino in questione ha segnalato la presenza costante di auto in sosta sopra i percorsi ciclabili che costringono chi è in bici a deviare dal tracciato, ed è emersa la differenza tra piste ciclabili e corsie (o bike lane): "La corsia ciclabile presente in corso Sardegna - è la risposta della locale - non è codificata a livello di codice della strada in quanto solo ed esclusivamente la 'pista ciclabile' (tratto di strada espressamente delimitato, dotato di segnaletica verticale presente fuori dalla carreggiata) è espressamente prevista dalle norme in vigore e regolamentata da apposite sanzioni. Quella di corso Sardegna, come tutte le altre presenti all'interno della viabilità urbana, contraddistinte da asfalto rosso, è una porzione di carreggiata riservata, in modo preferenziale, ai velocipedi. La stessa, in assenza di velocipedi, è percorribile da tutti gli altri utenti della strada [...] Spesso i veicoli vengono lasciati in 'fermata affiancata' per brevi istanti, raramente si verificano situazioni di 'sosta intralcio' prolungata [...] Laddove sono state riscontrate e verranno riscontrate situazioni di sosta intralcio si è intervenuti e si continuerà a intervenire a livello sanzionatorio con le codifiche appropriate (sosta affiancata, veicolo in sosta irregolare che impedisce lo spostamento di un veicolo regolarmente parcheggiato, ecc.)".

Le sanzioni

Per quanto riguarda i dati sulle sanzioni, "con l’incremento dei presidi e dei controlli del territorio si è evidenziato un cattivo uso delle ciclabili e delle soste vietate e questo incremento ha portato a un incremento anche delle sanzioni. La città di Genova sta facendo un percorso di educazione culturale per l’uso della mobilità leggera e alternativa, c’è bisogno di un passaggio che passi anche dal risvolto educativo. La nostra attenzione è alta e il problema dei mezzi che parcheggiano sulle bike lane esiste, tanto che solo in questi primi giorni di maggio sono state elevate 225 sanzionil, contro una media mensile di circa 110-120".