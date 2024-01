Mezzi Amt gratis per over 70, ma solo dalle 9,30 in poi: "Regola incomprensibile"

È di nuovo polemica sulle nuove tariffe Amt, questa volta non per le lunghe code per ottenere il Citypass (il documento che serve a under 14 e over 70 per poter viaggiare gratis sui mezzi) ma per gli orari in cui scatta la gratuità e non solo.

La regola prevede infatti che mentre per gli under 14 i mezzi sono gratis sempre, per gli over 70 la gratuità scatta solo dopo le 9,30 del mattino: una norma che in questi primi giorni di sperimentazione ha già confuso più di un passeggero, e in diversi si sono chiesti il perché di questa scelta. Tra cui anche la consigliera comunale Donatella Alfonso (Pd) che ha rivolto le sue perplessità direttamente all'assessore alla Mobilità Matteo Campora: "Perché avete deciso questo criterio per l'inizio della gratuità? Molte persone anziane che vanno a fare analisi e visite mediche in mattinata si spostano prima, costringerle a pagare è incomprensibile".

Ma non solo: "Il fatto che la gratuità per over 70 non abbia limiti di reddito - prosegue la consigliera - fa sì che molte persone dai redditi molto rilevanti prendano il bus gratis, mentre il biglietto continua a essere pagato dai loro collaboratori domestici che magari arrivano da molto lontano. Come gruppo pensiamo che non sia un sistema corretto. La gratuità andava stabilita sulla base dell'Isee dei cittadini".

Mentre a febbraio sarà organizzata una commissione consiliare per poter rispondere a tutti i dubbi e le domande, Campora in consiglio comunale ha risposto: "La gratuità per gli over 70 è stata inserita dalle 9,30 in poi perché prima si entra in una fascia oraria di punta dedicata soprattutto a chi lavora e a chi va a scuola. Gli over 70, prima delle 9,30, rappresentano comunque una minoranza sui mezzi Amt. Questa riforma potrà essere migliorata, ma dobbiamo esserne tutti orgogliosi perché pone la nostra città all'avanguardia".