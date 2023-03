Ex mercato del pesce di piazza Cavour, la protesta: "Supermercato, alloggi e meno parcheggi"

"Supermercato, alloggi e meno parcheggi": così il Pd genovese protesta contro il progetto della giunta Bucci sull'ex mercato del pesce di piazza Cavour. Lo storico immobile in cui vennero registrate le voci dei lavoratori che si sentono alla fine della celebre canzone "Crêuza de mä" di Fabrizio De André ora è destinato a diventare un complesso residenziale e commerciale ed entro fine mese dovrebbero essere ultimati i lavori: "Sappiamo di certo che ci sarà l'ennesimo supermercato - dicono i dem - poi apprendiamo che ci sarà un’attività e 13 alloggi. Scompariranno in compenso decine di parcheggi per i residenti e per chi vuole arrivare al Porto Antico. Siamo davanti a un'altra svendita di spazio pubblico ai privati, confermando l'idea di città per pochi di una giunta incapace di riqualificare aree dismesse senza ricorrere alla privatizzazione".

Il Partito Democratico ha espresso preoccupazione e dissenso per la scelta: "Chi amministra la città - comunica in una nota - dovrebbe preoccuparsi di offrire servizi alla cittadinanza e creare luoghi di socialità a chi vive Genova ogni giorno ed è senza spazi sociali e di aggregazione. Al contrario, questa giunta continua a regalare concessioni e immobili a privati, l'elenco è lunghissimo dall'area della rotonda di Carignano, all'ex Miralanza, all'ex mercato ittico di piazza Cavour".

Insomma, pare proprio che l'area vedrà un supermercato, l'ultimo di diversi "che insistono in aree già servite dalla grande distribuzione e dove la rete del piccolo commercio soffre, con conseguente riduzione di presidio sul territorio. In una città in costante declino demografico, con circa 6.000 residenti persi all'anno, la Giunta insiste nell'assurdo proliferare di nuovi supermercati. Genova e i suoi cittadini hanno bisogno di investimenti per nuove opportunità di crescita culturale e professionale, di lavoro ben retribuito e stabile".