Dimissioni Toti, Meloni: "Solo lui può dare una risposta, solo lui sa la verità"

"Dimissioni? Penso che solo Toti possa dare una risposta a questa domanda. Solo lui sa la verità". La premier Giorgia Meloni - che non si è mai sbilanciata molto sull'argomento dell'arresto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - è tornata a parlare della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria. Lo ha fatto su Rai Tre, nel corso della trasmissione "In mezz'ora".

"È una persona che ha avuto sempre a cuore la sua regione - continua Meloni - e credo che sia nella posizione di valutare cosa sia meglio per i cittadini della Liguria".

Ovviamente la presidente del Consiglio non ha avuto modo di parlare con Toti: nessuno lo può fare finché lui è ai domiciliari. E il suo legale Stefano Savi aveva avvertito nei giorni scorsi che sarebbe stato difficile per Toti prendere una decisione in merito alle eventuali dimissioni senza confrontarsi prima con gli alleati.

"Non ho avuto modo parlare con Giovanni Toti ed è difficile riuscire ad avere una idea compiuta su questa storia. Per il futuro mi piacerebbe", e vale per tutti, "che tra quando c'e' una richiesta di misure cautelari e quando viene eseguita non passassero mesi. Non aspettare campagne elettorali" continua Meloni.

Ma in ogni caso la premier sarebbe favorevole alle dimissioni del presidente della Regione Liguria? "Finché non ho tutti gli elementi non posso dare una risposta seria a questa domanda" ha rimarcato la presidente del Consiglio.