Piano sociosanitario e gestione dei rifiuti, le nuove sfide per la Regione

Il presidente del Consiglio regionale della Liguria Gianmarco Medusei ha presentato giovedì 27 ottobre 2022 il bilancio dell'attività svolta dall'Assemblea legislativa nel secondo anno esatto della XI Legislatura, che era iniziata il 27 ottobre 2020.

Tutela dell'ecosistema locale e recupero dell'entroterra, salvaguardia e promozione dei prodotti locali, misure contro il rincaro di gas ed elettricità, nuovi impulsi alle Comunità energetiche e sostegno al comparto balneare sono solo alcuni dei temi sollevati in aula attraverso le proposte di legge, le mozioni e gli ordini del giorno approvati dal Consiglio regionale.

I numeri

Negli ultimi 12 mesi si sono svolte 51 sedute dell’Assemblea legislativa e 165 sedute di Commissione. Sono state approvate 22 leggi. Sono state presentate in aula 439, fra interrogazioni e interpellanze, e 203 fra ordini del giorno, mozioni e risoluzioni. Nel maggio scorso, inoltre, ha concluso i propri lavori la Commissione speciale con funzioni di studio sul Nextgenerationeu (Ngeu) mentre per tutto il 2022 è proseguito il lavoro della Commissione Antimafia, che ha consolidato i rapporti intrecciati nel 2021 e ha stabilito preziosi coordinamenti anche con organismi a livello nazionale.

Il pubblico torna in aula

Il presidente sottolinea, fra le novità operative, la riapertura al pubblico delle sedute, avvenuta, pur con le dovute di distanziamento, il 21 giugno scorso: "è stato, per me, motivo di grande soddisfazione poter consentire nuovamente l’accesso dei cittadini all’aula. La legislatura è iniziata, purtroppo, quando l’emergenza pandemica in atto non consentiva ancora l’ingresso del pubblico e pur garantendo, attraverso lo streaming sul sito di Regione e la diretta televisiva, una completa e tempestiva informazione sulle attività dell’Aula, la riapertura ha acquistato un significato anche simbolico molto importante per una Assemblea che è l’espressione più alta della sua comunità di elettori: è un segnale concreto di ripartenza".

Ripartono i viaggi-studio

"Poche settimane fa, dopo due anni di interruzione legata alla pandemia - dichiara il presidente Medusei - sono finalmente ripresi i viaggi organizzati dal Consiglio regionale degli studenti di scuola media superiore che hanno vinto i concorsi banditi dall’Assemblea. Il primo, fra il 17 e 20 ottobre scorso, ha avuto come destinazione a Strasburgo, nell’ambito del concorso 'Diventiamo cittadini europei', e ha permesso ai nostri ragazzi di conoscere la più importante istituzione UE, poi sarà la volta dei giovani vincitori del concorso dedicato alla persecuzione dei Giuliano Dalmati in Istria e Dalmazia e dei ragazzi che hanno partecipato con successo al concorso dedicato al Giorno della memoria".

Le sfide affrontate: valorizzazione dell’entroterra, dei prodotti locali, sostegni a balneari, la tutela del cittadino

Il presidente sottolinea gli interventi più qualificanti di questo secondo anno di azione amministrativa: "Il Consiglio ha approvato con tempestività mozioni, ordini del giorno e provvedimenti mirati al recupero agricolo dell’entroterra, alla tutela degli ecosistemi locali e dei boschi e alla valorizzare delle eccellenze agricole e artigianali. L’aula ha riaffermato compatta la necessità di tutelare le radici liguri del settore balneare, come le agevolazioni per le associazioni sportive e culturali che fanno parte della nostra tradizione". L’attenzione dell’Assemblea non è venuta meno rispetto anche "ai temi 'caldi' dell’occupazione, della tutela del posto di lavoro, in particolare rispetto e due emergenze di quest’anno, la siccità e la peste suina, che hanno rischiato di compromettere molti settori produttivi della nostra regione".

Le scommesse: sostegno alle famiglie e alle attività economiche per il caro energia. Sanità sempre al centro del dibattito

L’Assemblea si è dimostrata attenta alla crisi economica in atto e, in particolare, al caro energia: "attraverso numerosi ordini del giorno, mozione e una risoluzione il Consiglio è stato compatto - aggiunge il presiedente - per sostenere una politica fiscale che mantenga inalterata la pressione sulle famiglie liguri, per chiedere sostegni e agevolazioni fiscali contro il caro energia per i settori del trasporto, dello sport e, seguendo un percorso non solo emergenziale ma strategico, nella valorizzazione delle fonti di energia alternativa e delle Comunità energetiche, che rappresentano una preziosa opportunità per la Liguria".

Medusei, infine, sottolinea il costante monitoraggio dell’Assemblea rispetto alla politica sanitaria della giunta: "l’onda lunga della pandemia incombe ancora sull’assistenza che, impegnata per quasi due anni su un fronte complesso e impegnativo, si sta riappropriando di tutte le sue funzioni ordinarie e da parte del Consiglio non sono mancate segnalazioni, sollecitazioni e stimoli per migliorare l’operato della giunta, per riaprire servizi temporaneamente sospesi e implementare quelli esistenti".

La lotta alla criminalità, la sfida raccolta del PNRR e la guerra in Ucraina

Il presidente sottolinea, inoltre, il ruolo della commissione Antimafia, "che è stata coinvolta nella riorganizzazione regionale degli organismi deputati al monitoraggio del crimine organizzato" e i risultati ottenuti dalla Commissione speciale con funzioni di studio sul Nextgenerationeu (Ngeu), che ha concluso i propri lavori nel maggio scorso: "grazie a questa commissione speciale i consiglieri hanno potuto esercitare una funzione di approfondimento e di controllo sulla destinazione delle risorse messe a disposizione della Liguria dal progetto europeo fornendo alla giunta suggerimenti che hanno consentito di partecipare attivamente a questa importante scommessa". L’Assemblea, in una dimensione sovranazionale e attenta alle emergenze internazionali, "ha sostenuto con forza l’accoglienza dei profughi ucraini, in particolare degli studenti, rinnovando - conclude - gli appelli alla pace e al dialogo".

Le nuove sfide: il Piano socio sanitario, la gestione dei rifiuti e il bilancio 2023-25

Il presidente Medusei annuncia, infine, le prossime impegnative tappe che l’Assemblea dovrà affrontare: "Ci sono nuovi e importanti scommesse su cui il Consiglio, e prima ancora le commissioni, saranno chiamate a misurarsi prima di aprire la sessione di bilancio di fine anno: il Piano sociosanitario e il disegno di legge sulla gestione integrata dei rifiuti. Sono due interventi strategici per la Liguria, attesi da tempo e che avranno importanti ricadute sulla vita dei cittadini. Il contributo dei colleghi consiglieri, sia di maggioranza che opposizione, sarà dunque prezioso per integrare e, se possibile, migliorare i provvedimenti emanati dalla giunta".

Il presidente annuncia, dunque, un 'autunno caldo' che si concluderà con la sessione di bilancio 2023-25: "la Liguria non è estranea alle conseguenze della crisi energetica e delle tensioni internazionali e la programmazione economico finanziaria regionale dovrà tenere conto anche di queste variabili per garantire sostegno alle famiglie e nuove opportunità di sviluppo economico".