Martedì l'udienza sulla presunta ineleggibilità del sindaco Marco Bucci

Grande attesa per l'udienza di martedì 15 novembre, al tribunale civile di Genova, sulla causa legata alla presunta ineleggibilità del primo cittadino Marco Bucci.

Il ricorso di 24 pagine era stato firmato ad agosto - a pochi mesi dal voto che aveva riconfermato il sindaco uscente - da 21 cittadini tra cui l'ex procuratore regionale della Corte dei conti Ermete Bogetti e l'ex rettore dell’Università di Genova Paolo Comanducci, rappresentati dall'avvocato Luigino Montarsolo che già prima delle elezioni aveva spiegato perché, secondo lui, Bucci era ineleggibile. Adesso la parola passa ai giudici: se dovessero confermare l'ineleggibilità, si andrebbe a elezioni anticipate.

Tutto ruota intorno al fatto che Bucci è stato nominato commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, un incarico prorogato e ancora in vigore: "Da più parti - si legge nel testo del ricorso - è stata sollevata la questione della sua eleggibilità alla luce del disposto dell'articolo 60, comma 1, del Tuel. Bucci avrebbe potuto, comunque, anche precauzionalmente, far cessare la causa di ineleggibilità come da più parti consigliato rassegnando le dimissioni dall'incarico commissariale entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature". Ma questo non è avvenuto.

I firmatari si appellano all'articolo 60 del Tuel (Testo unico enti locali) che elenca una serie di cause di ineleggibilità: non sono eleggibili alla carica di sindaco "nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza".

Il sindaco, come spiega l'agenzia Ansa, è invece difeso dallo studio legale del suo vicesindaco, Pietro Piciocchi, che ha depositato due memorie difensive ma anche un'eccezione sulla costituzionalità della norma che ha assegnato al tribunale civile la possibilità di decidere (mossa che potrebbe allungare i tempi). Ma non è detto che martedì si arrivi a una decisione definitiva: il tribunale potrebbe decidere di prendersi qualche ora, o chiedere di sentire Bucci stesso, o rinviare in attesa di un maggior approfondimento.