Chiavari, Marco Di Capua si ricandida a sindaco

L'attuale sindaco di Chiavari Marco Di Capua scende nuovamente in campo per governare la sua cittadina: la decisione di ricandidarsi arriva con un video pubblicato su Facebook.

«Mi ricandido - spiega Di Capua - per cambiare in meglio Chiavari. I progetti che ho impostato in questi 3 anni e mezzo di amministrazione e per i quali ho ottenuto l'autorizzazione dagli enti superiori e cospicui finanziamenti, richiedono per la loro attuazione almeno due mandati. Voglio vedere la conclusione di questi importanti lavori entro il 2027. Voglio continuare a mandare avanti il mio progetto civico che in questi tre anni e mezzo ha portato tanti fatti e poche parole alla città di Chiavari e ai chiavaresi».

Di Capua, commercialista, alla guida di una lista civica di centrodestra, ha spiegato di voler proseguire con progetti come la riqualificazione del fronte mare, la messa in sicurezza del Rupinaro, il parco di Villa Rocca, la rete ciclabile integrata, la riduzione delle tasse e un nuovo volto per la colmata a mare con il depuratore.

Nel gennaio 2021 si riaprirà il point di corso Garibaldi per incontrare i cittadini. Le prossime eleziooni amministrative si terranno nel 2022.