Bucci: "In campagna elettorale ho perso 4kg, tra cinque anni voglio fare il giro di Ulisse in barca"

Ha risposto al telefono intonando "Ma se ghe pensu".

Non è la prima volta che Marco Bucci viene intervistato dalla trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora", ma oggi era particolarmente in vena e ha cantato ben tre volte. Sarà l'euforia della vittoria al primo turno e, ricevendo il 55% dei voti dei cittadini andati ai seggi, vedersi riconfermato sindaco di Genova.

Così intrattiene i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari cantando anche una strofa di De Andrè, "Il pescatore" (lo ascoltavo da giovane), e di Gino Paoli, "Il cielo in una stanza": "Non credo mi abbia votato".

Bucci ripercorre le ore trascorse dalla vittoria: un hamburger per cena, nessuna festa e questa mattina in ufficio alle 7.15: "Come tutti i giorni, non siamo mica qui ad asciugare gli scogli - dice - I sondaggi mi davano per vincitore ma per la campagna elettorale abbiamo lavorato tanto: ho perso 4kg".

Il sindaco ha ricevuto le congratulazioni da parte di quasi tutti gli esponenti politici: "Letta non mi ha nemmeno scritto, Conte mi ha mandato un messaggino, Berlusconi mi ha chiamato - racconta Marco Bucci - anche il mio competitor è stato molto gentile e professionale mi ha telefonato e mi ha detto che farà un'opposizione seria e concreta guardando al bene della città".

"Lo prenderete come assessore?", lo provoca Lauro. "Potremmo anche, perchè è una persona competente". E ritorna sulla neutralità della politica il sindaco neo eletto, ribadendo la sua filosofia: "Noi abbiamo una visione di città, un programma operativo, è giusto che tutti si vogliano allineare, non so nemmeno io se sono di centrodestra, le definizioni sono vecchie, per me c'è chi parla e chi lavora".

Su una carriera in politica nazionale tra cinque anni, Bucci tira i remi in barca e, letteralmente, issa le vele: "No, io sono vecchio ho 62 anni. L'energia che avevo io a 40 era tutta un'altra cosa. Andrò in barca a fare il giro del Mediteranneo, il percorso di Ulisse ma Penelope, mia moglie, la porto con me".