Manutenzione dei marciapiedi, Avvenente: "Dal Comune 3 milioni di euro"

Ammonta a 3 milioni di euro il budget che il Comune di Genova ha destinato alla manutenzione straordinaria dei marciapiedi cittadini. Lo ha reso noto l'assessore allo sviluppo delle manutenzioni e alla riqualificazione dell'arredo urbano Mauro Avvenente, rispondendo a una interrogazione in consiglio comunale del capogruppo di Fratelli d'Italia Franco De Benedictis.

Il tema della manutenzione dei marciapiedi è in auge in questi giorni visti i cedimenti segnalati in diverse zone, uno di questi ha provocato il ferimento di una nonna e della sua nipotina di due anni.

"Riguardo alla manutenzione dei marciapiedi, - ha detto Avvenente - la procedura ordinaria seguita dal Comune di Genova prevede un coordinamento tra Municipi e Aster che, a fine anno, definiscono per ogni porzione di territorio il piano delle manutenzioni ordinarie. Poi, a fronte di situazioni impreviste, l’azione dell’Amministrazione si svolge in base alla delibera approvata nel novembre 2023 che ha portato allo stanziamento di circa 3 milioni di euro: 1,5 per il 2024 e altrettanti per il 2025, allo scopo di coprire gli oneri economico-finanziari legati agli interventi di manutenzione straordinaria su marciapiedi, carreggiate e percorsi pedonali, compresi quelli tutelati dal Codice dei Beni Culturali, su tutto il territorio comunale".

Altri 500 mila euro vengono destinati per il piano di abbattimento delle barriere architettoniche. "A questo proposito - ha spiegato Avvenente - la Direzione comunale Manutenzioni, tramite i Piani operativi annuali dei Municipi (Poam), interviene per l’abbattimento delle barriere architettoniche che, nel 2024, sono stati finanziati con 500mila euro. Alcuni di questi interventi sono già stati realizzati e altri in corso d’opera, compresi quelli – molto importanti – che si stanno compiendo su alcune spiagge comunali per garantirne l’accessibilità alle persone disabili. Dunque, in tutto, parliamo di uno stanziamento di 3,5 milioni di euro: 3 milioni per la manutenzione straordinaria di marciapiedi, carreggiate e percorsi pedonali, e 500mila per le barriere architettoniche".