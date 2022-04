Insulti sessisti sul manifesto elettorale dell'assessore Bordilli

"Solidarietà all’assessore Paola Bordilli per il grave insulto sessista scritto su un suo manifesto elettorale a Genova". In una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, coordinatore del Carroccio in Liguria, denuncia la scritta apparsa su uno dei manifesti elettorali che appoggiano l'attuale assessore della giunta Bucci, a Multedo.

"Un gesto che non può e non deve essere tollerato - prodegue Rixi - e un cancro culturale che non si riesce a debellare. La Lega si stringe intorno a Paola e a tutte le donne che devono fare i conti con attacchi simili ogni giorno. La sinistra nel frattempo che fa? - atacca poi il coordinatore della Lega - tace. Ma i genovesi sono più maturi dell’idiota che ha lasciato la ‘firma’ sul manifesto, come di certa sinistra ipocrita che oggi fa finta di non vedere".

Sui social hanno espresso solidarietà molti esponenti politici della Lega. Il presidente del consiglio comunale Federico Bertorello ha commentato: "Esprimo tutta la mia solidarietà all’assessore Paola Bordilli attaccata in modo ignobile. Un gesto vile che basta da solo a qualificare il livello di chi lo ha compiuto. Sempre dalla parte delle donne". Il consigliere Davide Rossi ha aggiunto: "Piena solidarietà per questo gesto vile e ignobile, la madre dei cretini è sempre incinta", e poi il collega Maurizio Amorfini: "Ferma condanna per un gesto così ignobile, massima solidarietà al nostro assessore, persona seria e professionale". Rincara la dose Sara Foscoli, deputata della Lega: "Non ci sono parole per definire questi personaggi. Chi non ha argomentazioni si esprime con i pochi vocaboli che conosce. Insulti di basso livello contro una donna e una rappresentante delle Istituzioni". Al coro si sono uniti anche diversi consiglieri municipali come Michele Pastorino e Andrea Ferrari del Centro Ovest, ed sponenti politici come Elisabetta Franzoia, responsabile dipartimento Pari Opportunità del Carroccio, e Paolo Cenedesi di Arenzano, ex consigliere comunale e capolista alle prossime elezioni ad Arenzano.

Nel corso della mattinata solidarietà è arrivata anche dagli avversari politici, il presidente del municipio Ponente Claudio Chiarotti, esponente del Partito Democratico, ha commentato: "Esprimo piena solidarietà all’Assessore Paola Bordilli per il vile insulto comparso su un manifesto a Multedo. Gli insulti, se per di più sessisti, non possono e non devono mai essere tollerati nella vita quotidiana e tanto meno in politica".