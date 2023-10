Progressisti in piazza per il salario minimo: "Chi lavora sia pagato 9 euro l'ora"

Domenica 8 ottobre alle 17.30 in piazza della Commenda si svolgerà un presidio in occasione della giornata nazionale di mobilitazione a sostegno della campagna per il salario minimo. Genova che osa, Sinistra Universitaria, Rete degli studenti medi, Generazione P insieme a Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Comitato Possibile Terra e Libertà, Partito Democratico porteranno in piazza le testimonianze lavorative raccolte nelle scorse settimane per spiegare perché è necessario pagare almeno 9 euro l'ora chi lavora e chiederanno, prima di tutto al Comune di Genova, di pagare giustamente chi lavora negli eventi.

"I cattivi lavori, precari e insoddisfacenti - affermano gli organizzatori della protesta - caratterizzano in modo particolare la nostra città. Per questo abbiamo deciso di distribuire un questionario e abbiamo raccolto centinaia di resoconti, dimostrando ancora una volta che la voce dei lavoratori e delle lavoratrici chiede di essere ascoltata ma non ha gli spazi per farlo. Quello che abbiamo potuto constatare leggendo le centinaia di testimonianze arrivateci - proseguono - è, tristemente, che le condizioni lavorative sono ancora svantaggiose e disastrose per moltissime persone. I salari sono da fame, lo sfruttamento è diffuso e normalizzato".

"Domenica pomeriggio - concludono - leggeremo brevi ma incisivi racconti anonimi sul cattivo lavoro, lasceremo il microfono a chi vorrà aggiungere la sua storia al grande racconto corale e soprattutto alle persone giovani che si affacciano a un mondo del lavoro inospitale e disastrato. Saremo in piazza della Commenda perché dopo 6 mesi di proteste Bucci ha deciso di cambiare impostazione e a Genova Jeans, a differenza dell'edizione 2021, non ci saranno 'volontari'. È una prima vittoria ma non basta. Il Comune ha il potere di indirizzare le scelte e può anticipare il salario minimo decidendo di retribuire come minimo 9 euro all'ora chi lavora negli eventi che organizza".