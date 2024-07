Tarda l'ok del Comune per la protesta del centrosinistra a De Ferrari: "Hanno paura"

È teoricamente tutto pronto per la manifestazione dei progressisti di giovedì prossimo alle 17,30 in piazza De Ferrari. Tutto, tranne l'autorizzazione del Comune che non è ancora arrivata, e il centrosinistra non ci sta.

Ricapitolando, giovedì è programmata una manifestazione per chiedere le dimissioni del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, agli arresti domiciliari da maggio con l'accusa di corruzione e tra i partecipanti sono previsti anche i leader nazionali di Pd, M5s e Avs Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

La richiesta per piazza De Ferrari, secondo quanto raccontano fonti Pd all'agenzia Dire, è stata inviata stamattina all'ufficio per l'occupazione del suolo pubblico, in particolare per quanto riguarda l'installazione di un palco. Ma per il momento non è arrivata nessuna risposta. Sale, così, la tensione tra le fila del campo progressista: "Evidentemente il centrodestra è molto nervoso e preoccupato per la riuscita della manifestazione e sta cercando in tutti i modi di ostacolarla", si sfoga un dirigente dem. Difficile che l'amministrazione neghi il via libera, ma più passa il tempo e meno ne avranno Pd, M5s e Avs per ufficializzare l'appuntamento e chiamare i propri militanti a una massiccia partecipazione.

Nel frattempo è arrivata la replica della Lista Toti: "Questa mattina hanno depositato la richiesta e pretendevano già la risposta? Ci sono regole e modalità che vanno rispettate e che valgono per tutti. Per ottenere un permesso di questo tipo sono necessari 15 giorni lavorativi. Se non fosse necessaria una verifica della domanda, sarebbe prescritta solo una comunicazione. Ma questo chi amministra o avrebbe la pretesa di farlo lo dovrebbe sapere. Se invece vogliono la scusa per nascondere l'incapacità di realizzare una manifestazione, lo dicano pure e gliela cerchiamo".