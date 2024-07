Confermata la manifestazione dei progressisti per le dimissioni di Toti, in piazza i leader nazionali

È ufficialmente confermata "Liguria, diritto al futuro", la manifestazione dei progressisti per chiedere il ritorno alle urne in Liguria con le dimissioni del governatore Giovanni Toti, agli arresti domiciliari da maggio: appuntamento giovedì 18 luglio alle 17,30 in piazza De Ferrari a Genova. A parlare ci saranno i leader nazionali dei partiti di opposizione, tra Pd, M5s e Alleanza Verdi Sinistra: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Frantoianni e altri.

Si conclude così il "tira e molla" che ha tenuto banco negli ultimi due giorni, al netto degli ultimi scambi di documenti. La manifestazione non si terrà proprio sotto la sede della Regione, ma pochi metri più in là, con il palco allestito sul lato di Palazzo Ducale.

Parte dunque ufficialmente la macchina organizzativa, con circoli e associazioni del territorio che stanno mettendo a punto la trasferta a Genova anche dal resto della Liguria. In alcuni casi ci sarà anche la possibilità di raggiungere il capoluogo con pullman gratuiti.

"Deve passare chiaro e forte il messaggio che un territorio così importante come la Liguria non può essere appeso alle sorti di una persona sola - sono le parole di Davide Natale, segretario regionale Pd - è un modo di fare politica che non ci appartiene e che dobbiamo combattere per costruire un'alternativa di tanti per l'interesse di tutti i liguri, a partire da temi chiave su cui è necessaria una svolta radicale: sanità pubblica, lavoro, politiche industriali, ambiente e valorizzazione e sviluppo dell'entroterra".

"La Liguria sarà al centro della politica nazionale - dice Ferruccio Sansa, capogruppo della Lista Sansa in Regione - Dobbiamo essere felici. E anche un po' orgogliosi. Dalla Liguria può partire il cambiamento. Qui può essere siglato un patto nuovo tra cittadini e politica. Certo, ci sono i leader del centrosinistra. Ma è una manifestazione di tutti quelli che vogliono vivere in un Paese migliore".