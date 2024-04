"Basta progetti calati dall'alto", comitati e associazioni scendono in piazza

Associazioni e comitati della Liguria hanno lanciato una manifestazione per dire "basta ai progetti calati dall'alto". Il Movimento 5 Stelle, nelle ultime ore, ha annunciato di aver aderito alla protesta che andrà in scena a Genova sabato 11 maggio 2024 e che coinvolgerà realtà provenienti da tutte le province della Liguria. Il raduno è fissato per le 14 in via Fanti d'Italia (all'ingresso della metropolitana di Principe) e da qui partirà il corteo che sfilerà per le strade del capoluogo.

Stefano Giordano, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, afferma: "L’inadeguatezza politica è la radice del mandato di Bucci e in generale del centrodestra in Liguria. Basti pensare alla Funivia del Lagaccio. Nonostante la presenza di due funicolari che offrono un servizio efficiente e potenzialmente migliorabile con l’aggiornamento tecnologico, la proposta della Funivia ignora le reali necessità dei cittadini: invece di investire in un sistema capillare di scale mobili pubbliche all'interno del Lagaccio che faciliterebbe la vita quotidiana di anziani e bambini nei quartieri, si propone un sistema di risalita che sembra destinato principalmente al turismo effimero e all’acquisto di gelati a Forte Begato. Intanto - prosegue il coordinatore pentastellato - complice il silenzio della Soprintendenza, una ristrutturazione dei sentieri in assenza della loro conservazione originaria ha compromesso la storicità delle fortificazioni. Il territorio del Parco dovrà fare i conti con lo sviluppo di un’industria portatrice di cementificazioni inutili e impattanti. Progetti scellerati che fanno il paio con l’Esselunga nella città con troppi supermercati; con l’idea di un forno crematorio costruito all’interno del più famoso cimitero monumentale d’Italia (ancora una volta senza alcun intervento della Soprintendenza); con i depositi chimici; e poi lo Skymetro, le servitù del Ponente, il rigassificatore, il termovalorizzatore e ora anche le ombre sulla Diga foranea".

Giordano poi conclude: "È fondamentale che la partecipazione pubblica sia al centro di ogni progetto urbano, in modo che le infrastrutture rispondano alle reali esigenze dei cittadini e non siano il risultato di decisioni politiche scollegate dalla comunità. Solo attraverso un dialogo aperto e un coinvolgimento attivo è possibile creare spazi che migliorino veramente la qualità della vita e preservino il patrimonio storico e culturale delle nostre città".

