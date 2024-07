Manifestazione del centrosinistra, la giunta: "Richiesta per la piazza presentata tardi"

Si avvicina la data della manifestazione organizzata dal centrosinistra per chiedere le dimissioni del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, attualmente agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione, e aumentano le polemiche perché non è ancora arrivato il permesso del Comune per poter utilizzare piazza De Ferrari.

Alla manifestazione, programmata per giovedì pomeriggio alle 17,30, dovrebbero partecipare anche i leader nazionali dei partiti di opposizione tra cui Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5s) e Nicola Fratoianni (Alleanza Verdi e Sinistra). Già lunedì sera i primi malumori per il mancato arrivo del permesso: "Evidentemente il centrodestra è molto nervoso e preoccupato per la riuscita della manifestazione e sta cercando in tutti i modi di ostacolarla". Poi dell'argomento se ne è discusso anche oggi, martedì 16 luglio, sia in consiglio regionale sia in quello comunale dove non sono mancate le polemiche.

"Per l’occupazione della piazza - riferisce la giunta comunale in una nota - era necessaria la richiesta alla competente questura, che è stata trasmessa solo oggi: per il palco questo pomeriggio il comando della polizia locale ha ricevuto una documentazione ancora parziale dalla segreteria del Pd che ancora non ha provveduto a inoltrare la certificazione a norma degli impianti, ovvero del palco. Gli uffici comunali e in particolare quelli della polizia locale sono in contatto con la segreteria politica a cui fa riferimento l’organizzazione della manifestazione e ha fornito dettagli tecnici per il disbrigo della pratica".

Chiariti questi aspetti di natura tecnica, "auspichiamo che gli organizzatori della manifestazione e in particolare certi esponenti politici di minoranza la smettano di scaricare sugli uffici comunali, che hanno dimostrato grande disponibilità nei confronti dei richiedenti, responsabilità della propria incapacità e ritardi nel presentare una semplice documentazione per una manifestazione di piazza, un disbrigo di pratiche che associazioni ed enti fanno abitualmente, senza scomodare i temi della democrazia o addirittura arrivare a bollare le regole che valgono per tutti i genovesi come comportamenti scorretti, servili e vergognosi o atti di sabotaggio".