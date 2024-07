Toti, oggi l'opposizione scende in piazza con i leader nazionali: "Liguria in ostaggio da troppo tempo"

Oggi, giovedì 18 luglio, è il giorno della manifestazione dei progressisti per chiedere il ritorno al voto in Liguria e le dimissioni del presidente della Regione Giovanni Toti, agli arresti domiciliari da maggio con l'accusa di corruzione.

L'appuntamento con "Liguria. Diritto al futuro", questo lo slogan dell'evento, è per le 17,30 in piazza De Ferrari insieme ai leader nazionali di Pd, M5s e Avs Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e altri. La conferma è arrivata dopo un paio di giorni ad alta tensione a causa dei ritardi del Comune nel rilasciare le autorizzazioni: i progressisti hanno protestato sia in consiglio regionale sia in quello comunale, parlando di paura e nervosismo della maggioranza mentre quest'ultima ha ribattuto parlando di ritardi nella consegna della documentazione. In ogni caso, dopo due giorni di "tira e molla", la conferma: la manifestazione si terrà. Non proprio sotto la sede della Regione, ma pochi metri più in là, con il palco allestito sul lato di Palazzo Ducale.

La macchina organizzativa è partita ufficialmente nei giorni scorsi, con circoli e associazioni del territorio che stanno mettendo a punto la trasferta a Genova anche dal resto della Liguria. In alcuni casi ci sarà anche la possibilità di raggiungere il capoluogo con pullman gratuiti.

"Toti avrebbe già dovuto dimettersi, sta tenendo anche la Liguria ai domiciliari" ha detto la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, in un'intervista a La Stampa. "Meloni ha parlato per settimane della Puglia e in Liguria, con un presidente arrestato da due mesi e accuse gravissime, i ministri diventano avvocati e attaccano la magistratura - aggiunge -. Non si può bloccare la Liguria per il tempo che servirà all'inchiesta, perché c'è una gigantesca questione di opportunità politica. E se la politica non è di esempio, abdica al suo ruolo".

"La regione non può essere ostaggio di un singolo individuo, specialmente quando questo ha sfidato apertamente la giustizia e la tutela del nostro territorio. Il governatore Giovanni Toti, agli arresti domiciliari da maggio, deve dimettersi. È necessario restituire dignità e giustizia a questa regione” sono le parole del deputato di Avs Angelo Bonelli. "È inaccettabile - dice il leader del M5s Giuseppe Conte - che si continuino a sacrificare gli interessi reali delle persone e a congelare l'attività regionale perché si pretende di tenere a tutti i costi il proprio posto, anche di fronte a una situazione così grave e compromessa. Bisogna rimettere al centro i bisogni dei liguri che attendono risposte su temi reali".

La protesta di mercoledì sulle note di De André

Nel frattempo mercoledì pomeriggio, sempre in piazza De Ferrari, si è svolto un "antipasto" della manifestazione con "Anche se voi vi credete assolti", flash mob organizzato dal collettivo Genova che osa, Arci e Libera. Il riferimento è alla "Canzone del maggio" di Fabrizio De André, brano inserito all'interno di "Storia di un impiegato" e liberamente tratto da un canto del maggio francese del 1968. Nel mirino della protesta non c'è la Francia gollista, ma la Liguria totiana.

"Toti deve dimettersi - spiega Lorenzo Azzolini, portavoce di Genova che osa - poi bisogna cambiare, già in vista delle prossime elezioni regionali. Basta finanziamenti dalle imprese, la politica deve essere al servizio dei cittadini e non di pochi privilegiati. Giovedì saremo in piazza anche noi, ai leader dei partiti abbiamo chiesto di non venire in Liguria solo per cercare applausi: devono mettersi in ascolto e partire dalle proposte".

Manifestazione, Toti: "Amareggiato ma non preoccupato"

Nel frattempo Toti, che mercoledì nella sua casa di Ameglia ha visto l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, si è detto "amareggiato ma non preoccupato" per la manifestazione.

"Se chi dovrebbe costruire l’alternativa politica al governo della Regione e del Paese trova, come unico argomento per riunirsi, la contestazione dei principi cardine della nostra democrazia, quali presunzione di innocenza, indipendenza tra politica e giustizia, credo davvero dimostri l’assenza di un progetto e anche il rispetto per le istituzioni che pure chiederebbero di rappresentare" sostiene.