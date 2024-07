Manifestazione a De Ferrari, il Comune: "Incapacità e ritardi nel presentare una semplice documentazione"

"Giovedì tutti in piazza per essere cittadini nuovi". È l'invito di Ferruccio Sansa in vista della manifestazione 'Liguria. Diritto al futuro, che vedrà alternarsi sul palco di piazza De Ferrari, giovedì 18 luglio 2024 dalle ore 17.30, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e tante e tanti altri.

"Allora, ce l'abbiamo fatta - scrive Sansa sui social -: giovedì sera saremo in piazza. La Liguria sarà al centro della politica nazionale. Dobbiamo essere felici. E anche un po' orgogliosi. Dalla Liguria può partire il cambiamento. Qui può essere siglato un patto nuovo tra cittadini e politica. Certo, ci sono i leader del centrosinistra. Ma è una manifestazione di tutti quelli che vogliono vivere in un Paese migliore".

Nel frattempo, dopo la bagarre martedì il sala rossa a proposito della manifestazione, la Giunta comunale, attraverso una nota, precisa quanto segue.

"Respingiamo con forza le accuse - si legge - che arrivano dalle minoranze in Regione e in Comune, che vorrebbero fare passare come un presunto attacco alla democrazia la richiesta, corretta e legittima, degli uffici comunali a presentare una documentazione necessaria per lo svolgimento di una manifestazione con palco in piazza de Ferrari".

"Com'è stato correttamente riferito dagli uffici comunali - proseguono da Tursi -, per l'occupazione della piazza era necessaria la richiesta alla competente questura, che è stata trasmessa solo oggi (16 luglio ndr.): per il palco questo pomeriggio il comando della polizia locale ha ricevuto una documentazione ancora parziale dalla segreteria del Pd, che ancora non ha provveduto a inoltrare 'la certificazione a norma degli impianti', ovvero del palco".

"Gli uffici comunali e in particolare quelli della polizia locale - continua la nota - sono in contatto con la segreteria politica a cui fa riferimento l'organizzazione della manifestazione e ha fornito dettagli tecnici per il disbrigo della pratica. Come si evince anche dall'ultima mail, la segreteria dell'organizzazione ha scritto nero su bianco che 'non abbisogna per l'espletamento della manifestazione il parere della Giunta comunale', smentendo in sostanza le dichiarazioni ufficiali di alcuni esponenti politici di minoranza. Gli uffici della polizia locale hanno anche dettagliato alla segreteria organizzatrice l'elenco di certificati e certificazioni necessari".

"Chiariti questi aspetti di natura tecnica - prosegue la nota -, auspichiamo che gli organizzatori della manifestazione e in particolare certi esponenti politici di minoranza la smettano di scaricare sugli uffici comunali, che hanno dimostrato grande disponibilità nei confronti dei richiedenti, responsabilità della propria incapacità e ritardi nel presentare una semplice documentazione per una manifestazione di piazza, un disbrigo di pratiche che associazioni ed enti fanno abitualmente, senza scomodare i temi della democrazia o addirittura arrivare a bollare le regole che valgono per tutti i genovesi come 'comportamenti scorretti, servili e vergognosi' o atti di sabotaggio".

"Chi lancia queste accuse dovrebbe vergognarsi se pensa di stare sopra le regole, attaccando chi le fa semplicemente rispettare per la sicurezza per altro di tutti i partecipanti", conclude la Giunta comunale.