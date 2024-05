Mail bombing ai consiglieri regionali: "Toti deve dimettersi"

Più di 14mila mail inviate per chiedere ai consiglieri regionali di sfiduciare il presidente Toti, agli arresti domiciliari nell'ambito della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria.

È la nuova campagna di Genova che osa, che dopo la manifestazione di giovedì ha invitato cittadini e attivisti a un'azione di mail bombing. "Eravamo in centinaia in piazza per chiedere le dimissioni di Toti - dice Lorenzo Azzolini, tra i portavoce del movimento - sappiamo bene però che una manifestazione non basta, bisogna costruire un movimento, fare pressione giorno per giorno per ottenere davvero quello che vogliamo. Il consiglio regionale si riunisce martedì (e sarà il primo di Alessandro Piana come presidente ad interim, ndr), abbiamo pochi giorni per far sentire la nostra voce". Secondo i numeri del portale di Genova che osa, le mail inviate nel pomeriggio di venerdì hanno superato le 14mila unità.

Secco e diretto l'oggetto della mail: "Toti deve dimettersi, sfiduciatelo".

"Ti scrivo perchè Toti si deve dimettere e tu, in quanto persona eletta nel consiglio regionale devi fare la tua parte: sfiduciatelo - si legge nel messaggio che sta raggiungendo le caselle mail dei consiglieri -. Indipendentemente dalle responsabilità penali ho avuto modo di leggere cosa dice e pensa Toti della nostra regione, ho scoperto retroscena impensabili. È insopportabile e inaccettabile. Le indagini delle procure di Genova e La Spezia hanno rivelato un sistema di potere, corrotto e mafioso, che ha favorito gli interessi economici di pochi e svenduto a pochi spiccioli pezzi della nostra regione invece di amministrare a favore del benessere di tutte le persone".

La richiesta finale è precisa: "Chiedo a te, come a tutte le altre persone elette in consiglio regionale, di assumere una posizione chiara e inequivocabile, sfiduciando Toti e chiedendo le sue immediate dimissioni".

Sono diverse, nel frattempo, le forze politiche che chiedono le dimissioni di Toti e il ritorno al voto. Tra i primi a rispondere a Genova che osa c'è il consigliere regionale Gianni Pastorino di Linea Condivisa: "Ho già richiesto le dimissioni di Toti, e ci impegneremo a coinvolgere tutte le forze di opposizione per una richiesta formale in consiglio regionale". Ma nei giorni scorsi si erano già espressi chiedendo le dimissioni del presidente della Regione anche Pd, M5s, lista Sansa e Azione.