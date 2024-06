Incontro Toti-Giampedrone, Piana: "Maggioranza compatta, volontà di continuare"

"Un grande incentivo ad andare avanti quello che arriva oggi dal presidente della Regione dopo l'incontro con l'assessore alla Protezione civile e alle Infrastrutture". Così il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana, che è stato immediatamente informato sui contenuti dell'incontro tra l'assessore Giacomo Giampedrone e il presidente Giovanni Toti, ai domiciliari.

"Questa giunta è compatta e intenzionata a portare avanti il grande lavoro del centro destra di questi anni. E il confronto di oggi conferma quale sia la volontà di tutti noi: continuare a realizzare quel programma per cui i cittadini ci hanno scelto. Questo sicuramente sarà un motivo ulteriore per dimostrare la compattezza della maggioranza, per rivendicare il suo modello di sviluppo e soprattutto per respingere la sfiducia verso il presidente" conclude Piana.