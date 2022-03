Sampierdarena, ex magazzini del sale alla polisportiva 'Sho Do Kan'

Ad aggiudicarsi il bando per la gestione degli spazi degli ex magazzini del sale sarà la polisportiva Sho Do Kan. Lo ha annunciato in consiglio comunale l'assessore allo sviluppo economico e patrimonio Stefano Garassino rispondendo a un'interrogazione presentata da Guido Grillo di Forza Italia.

"Si tratta di un sito importante - ha spiegato Garassino - sistemato e ristrutturato grazie ai fondi del bando delle periferie. Era giusto e doveroso far sì che diventasse un luogo per realtà associative e l’edificio è ad uso palestra. A fine agosto è stato emesso bando al quale hanno partecipato un paio di realtà presentando progetti di tipo anche sociali e un utilizzo costante degli spazi per più ore possibili durante la giornata"

"Ad aggiudicarsi il bando - ha annunciato l'assessore - è stata la polisportiva Sho Do Kan. Entro un paio di settimane, dopo i controlli di rito, gli spazi verranno assegnati alla società vincitrice che a quel punto potrà avviare la sua attività sportiva e sociale sul territorio facendo corsi con le scuole, collaborazioni con il Municipio e quant’altro".