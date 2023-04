"Mafia nelle periferie", in Media Val Bisagno incontro con l'ex magistrato Federico Cafiero de Raho

Il Movimento 5 Stelle organizza per oggi pomeriggio, venerdì 14 aprile 2023, alle ore 15 nella Sala del Consiglio del Municipio IV Media Val Bisagno, l’incontro per parlare di 'Mafia nelle periferie'. Confermata la partecipazione del deputato pentastellato Federico Cafiero de Raho, ex procuratore nazionale antimafia.

L’incontro sarà introdotto e presentato dal portavoce del Municipio IV- Media Val Bisagno Federico Giacobbe e dal deputato nonché referente regionale del Movimento 5 Stelle Roberto Traversi. Seguiranno gli interventi di 'Libera contro le Mafie', del senatore Luca Pirondini, del presidente della Commissione antimafia e consigliere regionale Roberto Centi, dei consiglieri di 'Val Bisagno insieme' e Partito Democratico Roberto D’Avolio e Lorenzo Passadore. Prima dei saluti finali del coordinatore provinciale del M5S Stefano Giordano, sarà letta una lettera contro le mafie del gruppo giovani 'Generazione a 5 Stelle Genova'.

L'incontro è a ingresso libero, si svolgera presso la sala del Consiglio del Municipio IV di piazza dell'Olmo tra le ore 15 e le ore 18.