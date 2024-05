C'è anche l'ombra di Cosa Nostra nell'inchiesta sulla corruzione in Liguria, la stessa che ha portato agli arresti domiciliari del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Pesante l'accusa per il capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria Matteo Cozzani - coordinatore regionale della campagna elettorale per la Lista ‘Cambiamo con Toti Presidente’ - ai domiciliari, che secondo la procura avrebbe agevolato l’attività di Cosa Nostra, in particolare il clan Cammarata del Mandamento di Riesi.

Nell'inchiesta sono entrati anche i gemelli Arturo Angelo Testa e Italo Maurizio Testa, rappresentanti della comunità riesina di Genova, destinatari dell'obbligo di dimora nel Comune di Boltiere, in provincia di Bergamo, dove vivono, accusati del reato di corruzione elettorale commesso al fine di agevolare Cosa Nostra. Infine Venanzio Maurici, sindacalista, destinatario dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è accusato dello stesso reato: corruzione elettorale, aggravata dal fine di agevolare la mafia, sempre il clan Cammarata.

Bisogna tornare indietro al 2020, prima delle elezioni regionali: discutendo dei possibili candidati era spuntata la disponibilità di Arturo Angelo Testa, presidente federale dell'"Associazione socio culturale riesini nel mondo". In quel frangente, già al tempo Cozzani secondo l'inchiesta palesava "una certa preoccupazione, evidentemente rappresentandosi una possibile contiguità dei suoi interlocutori con ambienti mafiosi". Tanto che, aveva detto in un frangente, "non vorrei trovarmi la Dia in ufficio".

Ma poi Testa non era più stato inserito in lista: al suo posto, Anzalone. Anche perché Testa e il fratello Italo Maurizio erano già stati protagonisti di un fatto di cronaca discusso, andando a Predappio ed esibendosi nel saluto romano di fronte a un busto di Mussolini. Episodio che aveva portato anche alle dimissioni dalla carica di vicesindaco di Boltiere di Italo Maurizio Testa.

I gemelli comunque avrebbero proseguito a intrattenere contatti con Cozzani "finalizzati a garantire l'appoggio elettorale dei 'riesini' a tre candidati della lista Cambiamo con Toti Presidente". Tra cui Anzalone, indagato, che avrebbe offerto ai gemelli spese di vitto e soggiorno a Genova nel periodo compreso tra 10 e 19 settembre 2020.

"Cozzani mi ha detto 'fai spuntare un po' di voti a Certosa e io l'indomani ti faccio assumere due, tre al porto... io sono di parola te lo giuro'" sono le parole che i due fratelli avrebbero pronunciato, secondo le carte dell'inchiesta, a ridosso delle regionali, in particolare dopo una cena elettorale.

E in effetti a Certosa i voti arrivano: controlli puntuali incrociati effettuati durante le indagini hanno dimostrato che la percentuale di preferenze dei candidati prescelti era "di gran lunga superiore rispetto a quella da loro ottenuta nelle altre restanti sezioni elettorali del Comune di Genova".

La storia prosegue con colloqui effettivamente sostenuti dai "soggetti segnalati da Cozzani su richiesta dei gemelli Testa". Ma non solo: come ricordano le carte, "la corruzione elettorale posta in essere era finalizzata non solo a garantire l'associazione di 4 o 5 persone, ma anche ad assicurarsi in qualche modo una presenza all'interno delle istituzioni e accreditarsi in modo stabile come 'gruppo' in grado di controllare il consenso del quartiere di Certosa, a garantirsi l'elezione di candidati che poi avrebbero risposto a loro e che avrebbero fatto gli interessi dei riesini, a crearsi un credito che poi sarebbe stato riscosso".

Nell'inchiesta entra anche il sindacalista Cgil Venanzio Maurici definito "referente genovese" del clan Cammarata del Mandamento di Riesi. In occasione delle regionali, per dare il proprio voto alla lista Toti avrebbe accettato la promessa di un posto di lavoro in favore del compagno della figlia. "La Cgil - sottolinea il sindacato - è fortemente preoccupata per quanto sta emergendo dall’indagine della procura che sta coinvolgendo i vertici politici della Regione ligure ai massimi livelli, il sistema della gestione portuale e alcuni operatori economici. Il sistema del quale si legge nel comunicato della Procura fa tremare i polsi per il quadro che emerge dalle prime battute dell’indagine. A questo quadro già preoccupante si aggiungerebbe anche la presenza e la permeazione di organizzazioni mafiose. Uno degli indagati risulta essere tesserato ai pensionati della Cgil al quale, in via cautelativa e ai sensi dello Statuto, i Centri regolatori Cgil regionale e Spi nazionale hanno immediatamente sospeso l’iscrizione. È importante che la Magistratura vada sino in fondo e faccia chiarezza sulle responsabilità politiche e individuali e trasparenza su uno degli asset produttivi più importanti della Liguria".