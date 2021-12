Copertura lungomare Canepa, via libera dal ministero per il finanziamento

È arrivato il via libera dal ministero per le infrastrutture

per il finanziamento della progettazione della copertura di lungomare Canepa. Lo hanno annunciato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Alessio Piana e l'assessore comunale ai lavori pubblici Pietro Piciocchi.

"Il ministero ha accolto la nostra richiesta di finanziamento - ha scritto Piciocchi - per la progettazione definitiva dell'importantissima opera di copertura di lungomare Canepa con la realizzazione in superficie di un nuovo parco urbano lineare entro un importo di euro 2.153.590. Questo significa che a gennaio potremmo bandire il bando per la progettazione e che un complesso intervento di rigenerazione urbana, molto atteso dal territorio, presto potrà diventare realtà".



"Per Genova è un risultato importante - ha aggiunto Piana - ottenuto anche grazie al proficuo lavoro del nostro viceministro Alessandro Morelli e del deputato genovese Edoardo Rixi. Si tratta della realizzazione in superficie del nuovo parco urbano lineare. A gennaio il Comune potrà dare il via al bando per la progettazione e quindi potrà essere finalmente realizzato l’intervento di rigenerazione urbana, molto atteso da residenti e territorio".