Mediazione culturale, Lodi (Pd): "A Genova scuole scoperte per un intero anno"

Un bando vinto, poi annullato, rifatto, ma nel frattempo le scuole di Genova non hanno potuto usufruire di un servizio di mediazione culturale a cura del Comune: questo il senso dell'interrogazione portata in Aula Rossa da Cristina Lodi (Pd) per chiedere, dopo un anno, il punto della situazione.

"Il bando per l'assegnazione del servizio parte nel maggio 2021 - ricapitola Lodi in consiglio comunale - viene fatta una prima assegnazione, ma mancano alcuni dati, nel frattempo il Comune ha compiuto un errore nel bando. Tutto annullato, tutto da rifare. Rivince chi aveva vinto precedentemente, e l'incarico viene affidato questo aprile. Ma il servizio mediazione in tutto ciò è partito? Gli unici servizi pronti sono quelli preparati dai dirigenti scolastici, ma non ne risultano altri in arrivo. Quando si parla di integrazione ognuno deve fare il suo, compreso il Comune. I bambini che necessitano della mediazione culturale dovrebbero essere affiancati continuamente e invece non lo sono stati per un anno. Il tema delle famiglie ucraine poi è molto urgente, sarà sempre lasciato tutto in mano alle iniziative delle singole scuole e delle famiglie?"

A rispondere, il vicesindaco Massimo Nicolò: "Il 31 marzo il bando è stato chiuso, aggiudicato a una ditta con 100mila euro per otto mesi e un impegno che va da 1320 ore per il primo inserimento ad altre 2000 e passa per la mediazione, il tutto rivollto alla fascia 0-6 anni, sportello informagiovani e istituti comprensivi. Le procedure si stanno attivando perché il bando è stato chiuso. Vedremo poi altri finanziamenti in previsione in arrivo dal Ministero dell'Istruzione che potranno ampliare offerrta di mediatori interculturali".