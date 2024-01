Lista Toti, dopo Vaccarezza il capogruppo è Bozzano. E la nuova coordinatrice è Ilaria Cavo

La Lista Toti in consiglio regionale ha un nuovo capogruppo dopo lo "scossone" delle dimissioni di Angelo Vaccarezza (che in seguito alla decisione non sarà più neppure coordinatore ligure). Il ruolo del consigliere savonese verrà ricoperto ora da Alessandro Bozzano, ex storico sindaco di Varazze. La scelta non è casuale: ha giocato un ruolo importante la decisione di continuare a dare una rappresentanza speciale alla provincia di Savona (specie dopo i malumori dovuti alla questione del rigassificatore).

"Si tratta di un dovuto gesto di attenzione al territorio - specifica la Lista Toti in una nota - oltre al fatto che Alessandro Bozzano è sicuramente uno dei consiglieri che è stato, come altri, molto attivo nel corso di questa legislatura e potrà prendere ovviamente quell'eredità con soddisfazione di tutti e soprattutto con grande stima di tutti i colleghi che si sono espressi a suo favore".

Come scritto prima, la Lista Toti ha anche deciso che Vaccarezza non possa continuare a fare il coordinatore regionale di una lista da cui si è dimesso come capogruppo. "Anche per questo, con un ragionamento ampiamente condiviso da tutti e per non sovrapporre ruoli anche in vista delle prossime elezioni amministrative, si è deciso che sia l'onorevole Ilaria Cavo ad assumere le funzioni di coordinamento della lista, insieme ovviamente ai coordinatori provinciali del movimento che sono tutti confermati nei loro ruoli".

Dunque il coordinamento e il portavoce della lista sarà affidato a Ilaria Cavo: "Essendo parlamentare può guardare all'intera regione senza concentrarsi un unico collegio come può capitare a un consigliere o a un assessore. Può avere una visione d'insieme e, partecipando come vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico per il gruppo di Noi Moderati a Roma, potrà tenere anche i contatti con il sistema parlamentare di governo nazionale del paese e coordinare le eventuali attività della formazione politica nel nostro territorio".