Comunali: Sansa, Europa Verde e Linea Condivisa in un'unica lista: "Molto più di un'alleanza elettorale"

Proseguono le manovre di avvicinamento alle prossime elezioni comunali, nella mattinata di lunedì 28 marzo 2022 è stato presentato il nuovo progetto politico, e il simbolo, della lista in appoggio di Ariel Dello Strologo che mette insieme la lista Sansa, Europa Verde e Linea Condivisa.

"Una lista che può fare della Liguria un laboratorio nazionale - commenta Ferruccio Sansa - perché la sfida è creare una forza unita intorno all'ambiente e allo stesso tempo dare un senso nuovo a questa parola. Ambiente non sol naturale, ma anche umano per qualcosa che vuole essere molto di più rispetto a un'alleanza elettorale. Un progetto che guarda al futuro e per la prima volta unisce tre percorsi diversi: l'ambientalismo di Europa Verde, la componente civica della Lista Sansa (che ha firmato un passo federativo con i Verdi) e l'impegno sociale che è anima della sinistra con Linea Condivisa. Saremo a Genova e anche alla Spezia".

"Un progetto che guarda a esperienze come i Verdi tedeschi - conclude Sansa - oggi tutelare l'ambiente significa anche diritti sociali, lavoro e sviluppo economico. Vuol dire trovare una vocazione nuova per la Liguria, le imprese, la ricerca, l'università. Ambiente è anche salute, cultura e turismo e l'ambiente e il futuro e riguarda i giovani, senza i quali Genova non esiste più".

Il co-portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli ha aggiunto: "Oggi è una giornata molto importante, questa è un'intesa politica, e non solo elettorale. Un'alleanza per il futuro che tenga insieme diverse culture politiche coniugando la giustizia ambientale con la giustizia sociale - la transizione ecologica è una grande sfida ma in Italia manca la strategia per creare lavoro e contemporaneamente creare benefici da una politica energetica nuova. Noi vogliamo dare risposte ai ragazzi di Fridays for Future mettendo insieme le migliori intelligenze, le migliori realtà civiche e quelle territoriali. Oggi guardiamo alle elezioni amministrative di Genova e La Spezia, ma questa alleanza sarà in grado di dare un importante contributo anche a livello nazionale”.

"Linea Condivisa da sempre si batte per costruire progetti e idee per una nuova politica legata alla giustizia sociale e alla sostenibilità ambientale, mirando ad un progetto di Genova diverso da quello di adesso che Bucci sta costruendo - conclude Rossella D'Acqui, presidente di Linea Condivisa -. Abbiamo una convergenza di idee su molti temi con Europa Verde – Verdi e con la Lista Sansa, e siccome abbiamo anche una matrice genetica che aggrega, anziché dividere come purtroppo accade spesso a sinistra, pensiamo che sia importante dare vita a questa alleanza. Dobbiamo cambiare le prospettive di questa città. Una città che rischia di morire, in cui i giovani fuggono e dove alla rigenerazione urbana si preferiscono nuovi supermercati”.