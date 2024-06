Pride, Liguria Rainbow e Arcigay: "Basta attacchi"

"La comunità LGBTQIA+ è sotto attacco". Così le associazioni Arcigay e Liguria Rainbow, in due interventi commentano i fatti dello scorso martedì in consiglio comunale, dove la discussione sul pride si è trasformata in bagarre politica tra maggioranza e opposizione, con la rissa sfiorata tra il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba e il capogruppo del Partito Democratico Simone D'Angelo.

"In Consiglio Comunale va in scena l'omolesbobiatransfobia (e si rischia pure la rissa). - scrivono i referenti di Liguria Rainbow - C'è chi straparla di teoria gender, chi perde le staffe e le opposizioni abbandonano l'aula. Prima e durante il Liguria Pride Village esponenti della Lega erano già usciti con esternazioni sconnesse e minacciose a causa della presenza del Village Kids nel programma degli eventi. E, nel primo consiglio comunale dopo il voto europeo e dopo il favoloso Liguria Pride di sabato 8 giugno, ecco tornare il fantasma della teoria gender che fa salire la tensione in aula.

A seguito dell'intervento di Filippo Bruzzone a sostegno della comunità che ha sfilato al Liguria Pride, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia si sono distinte per affermazioni inquietanti e fuori dalla storia, sostenendo che il programma del Village Kids avrebbe il proposito di 'manipolare le menti' dei bambini (le bambine non esistono) attraverso il gioco 'provando a modificare la loro percezione della vita e della sessualità'.

Che 'la famiglia è una sola formata da una mamma e un papà, non da due mamme o due papà'. Che si oppongono a chi vuole introdurre (l'inesistente) teoria gender nelle scuole e che la famiglia naturale resta "l'unica resistenza a ogni forma di penetrazione antiumana'. Su questi temi si è espresso l'Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Liguria con un comunicato che chi ci amministra dovrebbe provare a leggere. Le destre parlano dando la schiena al futuro: un brutto segnale per tutta la città.

Avranno visto gli andamenti del voto in base a età e istruzione? Già, perché oltre alla perdita di voti assoluti, le destre devono registrare anche il netto rifiuto alle loro posizioni da parte del voto under 30. Avranno visto le giovani al Pride? Eravamo 35mila, in gran parte giovanissimi con le loro espressioni di genere, identità, orientamento sessuale fuori dai vincoli dei ruoli “tradizionali” (un vero mito senza tempo e senza storia). Fieri di non aver nulla da spartire con questa amministrazione, la miglior risposta l'ha data per noi la cittadinanza con l'entusiasta partecipazione al Village e al Pride. La 'furia queer' non si arresta. Chi ci amministra, sì".

"Martedì 11 giugno, - scrivono i rappresentanti di Arcigay - l’aula del Consiglio Comunale di Genova si è trasformata da luogo di amministrazione e dialogo tra le parti politiche a pulpito da cui diffondere idee antiscientifiche e senza fondamento. Le parole pericolose e offensive della Consigliera Laura Gaggero (Fratelli d’Italia) esprimono ancora una volta posizioni escludenti e ignoranti, sia personali che di partito. Rivolgendosi alle attività e ai laboratori per famiglie, bambini e bambine proposti durante il Liguria Pride Village, la Consigliera ritiene che esprimano 'la volontà di manipolare le menti dei bambini provando a modificare la loro percezione della vita e della sessualità'.

Citando la 'loro' etica, educazione e cultura la Consigliera ripete ancora una volta che Fratelli d’Italia è 'contro l’ideologia gender e che la famiglia è una sola, formata da una mamma e un papà; non da due mamme; non da due papà' e che si opporranno a chiunque voglia proporre visioni ed esistenze differenti sostenendo solo la 'famiglia naturale' e la 'cultura della vita'.

Fratelli d’Italia, in compagnia della Lega, porta di nuovo nelle aule del Consiglio Comunale il concetto della cosiddetta 'ideologia gender'. Teoria che è stata smentita e smontata da più parti, ordini professionali, enti nazionali ed europei.

Nei giorni scorsi, anche l’Ordine degli psicologi e delle psicologhe della Liguria ha condiviso attraverso un comunicato stampa il contributo dell’Associazione Italiana di Psicologia (Aip), ribadendo come 'il concetto di ideologia del gender sia scientificamente infondato. L’Aip ha sottolineato l’importanza dei Gender Studies e dei Gay and Lesbian Studies, che hanno apportato significativi contributi in vari campi disciplinari e aiutato a ridurre pregiudizi e discriminazioni basate su genere e orientamento sessuale'.

Sosteniamo e rivendichiamo l’importanza di attività come quelle proposte durante il Liguria Pride Village. Rivolgere a bambini e bambine, famiglie e a tutta la cittadinanza momenti di riflessione e formazione è essenziale per sensibilizzare e coinvolgere attivamente sul tema dei diritti delle persone LGBTQIA+ e delle famiglie omogenitoriali.

Anche Arcigay Genova propone ogni anno percorsi formativi rivolti a scuole, associazioni e aziende e nonostante opposizioni e tentativi di strumentalizzazione i percorsi risultano sempre in importanti occasioni di riflessione e crescita personale e dei gruppi. Potrebbero impararlo anche Lega e Fratelli d’Italia se solo decidessero di abbandonare fantomatiche teorie e chiederci un momento di reale formazione sui temi.

Ringraziamo le varie parti politiche che hanno provato a fare da contrappunto all’intervento, tanto triste quanto atteso. Filippo Bruzzone e Simone d’Angelo (Pd) poco prima proponevano una mozione 'in sostegno alla comunità LGBTQ+ durante il mese del pride'. La Consigliera Cristina Lodi (Gruppo misto) e la Consigliera Rita Bruzzone (Pd) che hanno sottolineato l’importanza di attività educative che favoriscano il vivere comune e contrastare episodi di bullismo omolesbobitransfobico ed esclusione sociale. Ci uniamo alle preoccupazioni di un ritorno al medioevo, sia sul tema dei diritti delle persone LGBTQ+ così come sui diritti delle donne e sulla discussione della legge 194.

Mentre i propositi di istituire una adeguata educazione alla sessualità e all’affettività nelle scuole rimane inascoltato proseguiamo con convinzione nella proposta di occasioni formative rivolte a scuole, famiglie e associazioni. Continuiamo a porre l’attenzione su tutti i diritti e le persone sotto attacco con la certezza e il fondamento di dati e studi che dimostrano che queste azioni riducono realmente gli episodi di discriminazioni, bullismo ed esclusione sociale".