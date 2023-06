Liguria Pride, 5 Stelle contro Bucci: "No al patrocinio conferma bullismo istituzionale della destra"

Ancora polemiche a Genova per il mancato patrocinio del Comune al Liguria Pride, la manifestazione per i diritti Lgbt+ che culminerà con il corteo di sabato 10 giugno per le strade della città. Mentre con le amministrazioni di centrosinistra il Comune aveva patrocinato la manifestazione, il centrodestra ha deciso di cambiare rotta già nel 2018. Nei giorni scorsi il consigliere comunale Filippo Bruzzone (Lista Rossoverde) insieme al resto dell'opposizione ha tentato di portare il tema del Pride in Aula Rossa, esponendo bandierine arcobaleno, ma è stato interrotto dal presidente del consiglio comunale che ha chiesto di riporre tutto, interrompendo la seduta.

Anche il Movimento 5 Stelle, attraverso una nota, va all'attacco della giunta Bucci: "Aderiamo alla manifestazione di Genova, come avverrà peraltro nelle varie piazze italiane. Il nostro programma in questa direzione è sempre stato molto chiaro: siamo convintamente a sostegno dell'eguaglianza formale e sostanziale di tutte le persone e di tutti i cittadini, a tutela di tutti i diritti civili, e contro ogni forma di discriminazione. La cifra identitaria di Genova è l’inclusività e non certo il bullismo istituzionale che va avanti dal 2018, quando per la prima volta nella storia cittadina è stato ritirato il patrocinio alla manifestazione".

Alla manifestazione parteciperanno anche Cgil Genova e Liguria e Comunità di San Benedetto al Porto: "Noi saremo presenti al corteo con il camion dei diritti per ribadire la necessità della tutela delle libertà individuali sulle quali il nostro Paese sconta situazioni di arretratezza. L’Italia è attenzionata a livello europeo, ma non solo, per le proprie politiche oscurantiste sulla famiglia, sulla genitorialità e su tante questioni che riguardano la sfera privata delle persone, politiche che Cgil e Comunità intendono rispedire al mittente. Per questi motivi la Cgil e la Comunità di San Benedetto al Porto saranno al fianco delle associazioni che rappresentano le persone oggetto di questi attacchi e per ribadire la centralità dei diritti di tutti attraverso il rispetto dei quali si può realizzare una società inclusiva e solidale al passo con i tempi".