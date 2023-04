"In Liguria si perde popolazione con una velocità doppia rispetto al resto d'Italia"

Nella sua consueta newsletter, il consigliere regionale Luca Garibaldi (Partito Democratico - Articolo Uno) tocca diversi temi, tra cui la crisi demografica in Liguria. "Qualche giorno fa Toti ha dichiarato che la crisi demografiche in Liguria non è un problema così grave, paragonando la nostra regione alle altre Italiane. O non legge i dati o pecca di una grave disonestà intellettuale", attacca Garibaldi.

"Perché che il presidente di Regione banalizzi l'allarme del calo demografico ligure è preoccupante - prosegue Garibaldi -: lui dovrebbe essere chi produce e trova soluzioni che risolvano il problema che mette a rischio la tenuta sociale ed economica della Liguria".

"Ne abbiamo parlato già nelle scorse settimane - ricorda il consigliere dem -: la nostra regione è in una situazione di inverno demografico, si perde popolazione con una velocità doppia rispetto al resto d'Italia: il mix tra bassa natalità, età avanzata della popolazione ed emigrazione giovanile rischia di portarci, nei prossimi anni, ad avere il 10% in meno della popolazione. Per ogni ragazzo sotto i quindici anni ci sono 3 persone con più di 65 anni, e la prospettiva da qui al 2040 è che il rapporto diventi 1 a 4".

"La situazione è davvero molto grave ed è necessario un cambio di rotta urgente - conclude Garibaldi -, fatta di una strategia di azioni (casa, formazione, welfare intergenerazionali), che al momento non si vede minimamente, anche perché il presidente della Regione, davvero, non vede il problema".