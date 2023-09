Municipio Levante, Serena Finocchio aderisce al Partito Democratico

Il nuovo corso del Partito Democratico targato Elly Schlein ha creato una frattura a Genova con l'addio della componente centrista che ha aderito ad Azione (a questo link il nostro articolo), dall'altra parte ha invece riavvicinato esponenti indipendenti o di area progressista che non erano però tesserati nel Pd. Nelle scorse settimane Luca Pastorino, deputato eletto come indipendente del centrosinistra e sindaco del comune di Bogliasco, ha ricevuto la tessera direttamente dalle mani della segretaria nazionale. Nelle ultime ore ha seguito le sue orme anche Serena Finocchio, ex candidata presidente della coalizione progressista per il Municipio Levante, attualmente consigliera municipale per il secondo mandato. Nel primo era stata eletta nella lista civica di Gianni Crivello. La tessera è stata consegnata dal segretario regionale Davide Natale durante la Festa dell'Unità a Quinto. Nuovi equilibri anche in consiglio comunale con il passaggio, formalizzato nell'ultima seduta, degli esponenti di Genova Civica (Ariel Dello Strologo, Mariajosé Bruccoleri e Lilia Bonicioli) al gruppo consiliare del Pd.

"Per la prima volta in vita mia prendo in mano la tessera di un partito - spiega a GenovaToday - ieri alla festa dell’unità di Quinto è stata una giornata importante, una giusta conclusione di un percorso iniziato da tempo. Il mio lavoro assieme al Partito Democratico è iniziato ormai nel lontano anno 2017; alla mia prima candidatura come come consigliere municipale in una lista civica comunque all’interno della coalizione progressista di centrosinistra. I risultati di quegli anni di lavoro, con grandissima soddisfazione personale, hanno avuto come conclusione la mia elezione 'interna' come candidato presidente di Municipio. Le elezioni municipali del 2022 sono state un’esperienza incredibile - prosegue - mi hanno permesso di venire a contatto con tantissime persone, tantissime realtà sul territorio che mi hanno dato la possibilità di arricchirmi sia come persona sia come politica. I risultati elettorali non furono sicuramente quelli sperati ma invece, quelli personali, sono stati la nuova fiamma per andare avanti con il lavoro".

Finocchio conclude poi con le motivazioni che l'hanno portata a prendere la tessera del Pd: "Considerando quindi il mio percorso personale e gli avvenimenti, sia locali, sia nazionali, che hanno portato all’elezione come segretaria nazionale Elly Schlein, ho deciso di prendere la tessera, ho deciso di trovare finalmente un luogo capace di accogliere e sostenere le mie idee. Lavorerò tra le file del partito per rilanciare le nostre proposte di una visione molto più a sinistra, dalla parte dei lavoratori dipendenti e dalla parte delle famiglie. Per arginare le politiche di una destra che, sia a livello regionale che nazionale, sta mettendo sempre più a rischio la tenuta della sanità pubblica e di conseguenza il futuro delle persone, che non offre soluzioni per contrastare il lavoro povero e precario. Proseguirà infatti la raccolta firme per il salario minimo e affronteremo il tema della sanità, che in Liguria è sempre più un’emergenza".