Lettini sulle scogliere, è polemica. Lista Sansa: "La Liguria è in vendita"

Più spazi per sdraio e lettini sulle spiagge liguri a partire dalla prossima estate. Nel 2023, i gestori degli stabilimenti balneari potranno installare la propria attrezzatura, purché amovibile e non definitiva, anche su scogliere artificiali e altre opere a mare, che già ricadano all'interno della propria concessione, previa verifica obbligatoria di sicurezza.

La misura "per incentivare il turismo che ci sta dando grandi soddisfazioni sia dal punto di vista del Pil che dell'occupazione" è stata annunciata in consiglio dal presidente della Regione, Giovanni Toti, nel corso dell'illustrazione della manovra di bilancio. Il via libera all'utilizzo dei nuovi spazi dovrà arrivare dai singoli Comuni attraverso una procedura rapida e semplificata.

"La ministra Santanché vuole ridurre le spiagge pubbliche con la scusa di 'tossici e rifiuti'. In Liguria di spiagge libere non ce ne sono quasi più. E così la Regione di Giovanni Toti vuole privatizzare pure gli scogli". Così Selena Candia, consigliera regionale della Lista, in commento alla dichiarazione del presidente Toti sulla possibilità di installare lettini e ombrelloni sulle scogliere e le opera di difesa costiera.

"In una Liguria in cui, secondo Legambiente, il 69,9 per cento della riviera è occupato da stabilimenti, record italiano, in barba alla legge, la Regione pensa bene di depredare quel poco che resta dove poter stendere l’asciugamano", continua Candia.

"Siamo alla follia. Secondo la legge le spiagge libere dovrebbero essere almeno il 40% in ogni Comune, invece in tutta la Liguria, ci troviamo a dover penare per andare in spiaggia senza pagare: e spesso si tratta di fazzoletti di sabbia, magari alle foci dei torrenti, o di scogli. Ora pensano bene di levarci pure quelli. È sempre più chiaro che la Liguria è in vendita, e i turisti ritenuti più importanti degli abitanti".