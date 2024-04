Fine vita, Zagrebelsky ascoltato in Regione: "In Italia una legge c'è già"

Sono iniziate martedì 23 aprile le audizioni in commissione Salute del consiglio regionale della Liguria per la proposta di legge sul fine vita, che vede come primo firmatario il capogruppo di Linea Condivisa, Gianni Pastorino, ed è stata sottoscritta da quasi tutti i rappresentanti dell'opposizione.

Il testo ripercorre la proposta promossa dall'associazione Luca Coscioni e mira a dare tempi di risposta rapidi e certi a chi fa richiesta di accedere gratuitamente al suicidio medicalmente assistito. Tra gli esperti ascoltati martedì pomeriggio, Vladimiro Zagrebelsky, già giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo, e Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni.

Entrambi, al termine della commissione, sono stati protagonisti di un incontro pubblico, all'auditorium del Teatro Carlo Felice di Genova, organizzato dalla stessa Linea Condivisa.

Zagrebelsky: "La legge sul fine vita c'è"

"In Italia non manca una legge nazionale sul fine vita - dice Zagrebelsky - la legge nazionale è l'articolo 580 del codice penale, su cui è intervenuta la Corte costituzionale. Dopodiché, potrebbe intervenire una nuova legge nazionale in tema di cure palliative, che sarebbe la benvenuta. Si dice che in Italia manchi una legge sull'eutanasia, ma non è vero. Può essere integrata, modificata, ma la legge c'è". Gli fa eco Gallo: "Il professor Zagrebelsky in commissione ha chiarito come la sentenza della Corte costituzionale sia vincolante. Quella sentenza è legge. Se qualcuno oggi chiede: 'C'è una legge in Italia che regolamenta o legalizza l'aiuto medico alla morte volontaria?', la risposta è sì, perché c'è una sentenza della Consulta, che poi invita il legislatore a eliminare tutte le discriminazioni che ancora ci sono in materia di scelte di fine vita".

Ma allora cosa può fare la Regione? "È materia regionale organizzare e dare esecuzione a quello che la legge dice - puntualizza Zagrebelsky -. Quello ligure è un progetto di legge regionale integrativa di ciò che deriva dall'articolo 580 del codice penale, così come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale 242 del 2019".

Per l'esperto, "sarebbe meglio che tutte le regioni si muovessero per dare esecuzione a questa legge: è nelle cose che ci possano essere differenze tra un territorio e l'altro, come succede ad esempio per i Livelli essenziali di assistenza. La disciplina è meglio che sia la più chiara possibile". Secondo Zagrebelsky, "questo progetto ha il vantaggio di dare agli uffici regionali, al servizio sanitario regionale delle certezze di procedura: il contenuto, il merito l'ha già deciso la Corte costituzionale. Questa legge regionale darebbe sicurezza al malato che chiede di morire ed è nelle condizioni descritte dalla Corte costituzionale, ma anche alla sanità regionale che è obbligata a intervenire perché la Corte Costituzionale ha detto che tutte queste procedure vanno fatte nell'ambito del servizio sanitario nazionale".

Pastorino: "Mi auguro di approvare questa legge entro l'estate"

Gianni Pastorino appare soddisfatto del percorso compiuto fino a qui e prova a stringere i tempi per far approdare la legge in aula: "Siamo la prima regione a essere entrata nel merito con le audizioni per una proposta di legge, a metà maggio proseguiremo gli approfondimenti in commissione. Mi auguro di riuscire a portare in consiglio e approvare questa legge entro l'estate". Più prudente, sui tempi, il presidente della commissione Salute, Brunello Brunetto: "Ci prenderemo tutto il tempo che occorre per ascoltare tutte le persone che sarà necessario per discutere ed esaminare tre temi fondamentali: l'aspetto etico e bioetico, l'aspetto medico tecnico e se si tratta o meno di materia di competenza regionale. Ci saranno tante altre audizioni".

La mozione in consiglio comunale

Presente all'incontro al Carlo Felice anche il consigliere comunale Filippo Bruzzone (lista Rossoverde): "In Comune da inizio marzo a Genova giace una mia mozione che chiede di avvallare l'iter in corso sul fine vita. Nel documento chiedo a sindaco e giunta di portare la tematica nelle sedi opportune a partire da Anci. Devo ringraziare Gianni Pastorino e Jennifer Tocci (responsabile della cellula Coscioni Genova, ndr) le due persone che mi hanno aiutato a scrivere la mozione con l'auspicio di portare positivamente a termine la proposta di legge regionale".