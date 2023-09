Lega: raduno a Pontida, Rixi: "Dalla Liguria una decina di pullman e centinaia di auto"

Domenica 17 settembre 2023 si svolge a Pontida il tradizionale raduno della Lega. Nel Comune in provincia di Bergamo è arrivata anche una folta delegazione di sostenitori liguri del Carroccio, capitanati da Edoardo Rixi, segretario ligure, deputato e vice ministro al Mit.

"Alla festa di Pontida hanno partecipato sostenitori e militanti dalla Liguria che hanno raggiunto il Pratone con oltre una decina di pullman e centinaia di auto - racconta Rixi -. Pontida è un momento identitario, di elaborazione di contenuti e condivisione con l'Italia che lavora. La Lega nasce dalla gente e con la gente. Più autonomia, più sicurezza, più infrastrutture, più soldi in tasca a lavoratori e pensionati, meno burocrazia e meno sprechi: siamo al lavoro per cambiare il Paese, con un governo forte e coeso in cui la Lega è protagonista".

Il raduno si tiene a Pontida dal 1990, la località venne scelta per commemorare il giuramento di Pontida che, secondo la tradizione, si sarebbe tenuto il 7 aprile 1167 portando alla nascita la Lega Lombarda contro Federico Barbarossa.