Soppressione treni, Muzio (FI) e Garibaldi (Lega): "La giunta regionale si attivi con Trenitalia"

“Chiediamo alla giunta regionale di attivarsi urgentemente con Trenitalia affinché, nel quadro della prevista soppressione di alcuni convogli sulla linea La Spezia–Genova dal 25 luglio al 3 settembre per lavori sulla tratta, siano comunque garantiti ai pendolari del Tigullio il regionale 12320 delle ore 6.57 da Sestri Levante in direzione Genova e il regionale veloce 3257 delle ore 7 da Sestri Levante in direzione La Spezia”.

È quanto dichiarano, in una nota congiunta, i consiglieri regionali Claudio Muzio (capogruppo Forza Italia) e Sandro Garibaldi (vice capogruppo Lega Liguria - Salvini).

“Questi convogli – spiegano Muzio e Garibaldi - sono quelli normalmente più utilizzati da coloro che dal Tigullio si recano nei due capoluoghi per lavoro e non compaiono nell’orario modificato che entrerà in vigore lunedì prossimo. Ciò costringerà gli utenti a servirsi di altri treni, anticipando l’orario di partenza con regionali che fermano in tutte le stazioni oppure utilizzando un Intercity o un Frecciabianca con il conseguente aumento di costo. Depositeremo perciò oggi stesso una Interrogazione a risposta immediata proponendo una rimodulazione delle soppressioni che, non compromettendo il regolare svolgimento dei lavori, metta a disposizione dei pendolari i suddetti convogli. In questo quadro chiederemo inoltre alla giunta di valutare una fermata aggiuntiva a Rapallo del regionale 12320. Auspichiamo una risposta in tempi brevi, certi dell’impegno dell’assessore ai Trasporti Gianni Berrino su questo tema”.