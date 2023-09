Lega, Rixi eletto segretario ligure per acclamazione

Edoardo Rixi è il primo segretario della Lega Liguria per Salvini Premier. Il deputato e vice ministro genovese è stato eletto per acclamazione nel corso del congresso regionale, che si è svolto sabato 23 settembre in una gremita Sala Grecale ai Magazzini del Cotone di Genova.

Il direttivo regionale, eletto anch'esso per acclamazione, sarà composto da Alessio Bevilacqua, Paolo Cenedesi, Sandro Garibaldi, Stefano Mai, Alessandro Piana, Paolo Ripamonti e Lorenzo Viviani. Nel corso del congresso sono stati eletti anche una cinquantina di delegati per il prossimo congresso nazionale della Lega.

Al congresso era presente anche segretario nazionale, Matteo Salvini, di ritorno sotto la lanterna dopo la partecipazione l'altro giorno all'apertura del salone nautico.