Toti assente in consiglio regionale per intervenire in tv, la Lega abbandona l'aula

Nel pomeriggio di martedì 1 febbraio 2022 i consiglieri della Lega hanno abbandonato l'aula dove era in corso il consiglio regionale in segno di protesta contro l'assenza del presidente della Regione e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. Non si è trattato di una mossa estemporanea, ma di un gesto, che si inserisce nelle tensioni fra il Carroccio e il governatore ligure, per come quest'ultimo ha gestito la partita del Quirinale.

"Abbiamo notato che le nostre proteste sulle assenze in Consiglio regionale del presidente della Regione hanno sortito un effetto immediato. Oggi Toti, presidente oltre che assessore alla sanità e assessore al bilancio, che negli ultimi tempi è stato lontano dalle questioni del territorio e più vicino a quelle romane, si è finalmente palesato in aula", dichiara in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Consiglio regionale.

"Speravamo ci restasse fino alla fine dei lavori, per rispetto dei liguri che lo hanno eletto e di coloro che attendono risposte sui dossier aperti. Invece - spiega Mai -, nonostante vi fossero molte interrogazioni sulla sanità alle quali doveva rispondere direttamente, non è rientrato in aula alle 14 per intervenire in una nota trasmissione televisiva su argomenti di politica nazionale".

In mattinata Toti aveva fatto sapere di essere favorevole alla verifica di maggioranza, chiesta dalla Lega, e di essere pronto a convocare un vertice per la settimana prossima. L'episodio odierno di certo non allenta le tensioni, tanto più che la Lega ha abbriacciato un tema da tempo caro all'opposizione, ovvero le frequenti assenze del governatore dall'aula.

Intanto il centrosinistra si appresta a presentare il candidato sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative a Genova. La Lega invece ha fatto sapere di non dare più per scontato il suo appoggio a Marco Bucci. Insomma, la campagna elettorale sembra entrare sempre più nel vivo.