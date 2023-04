Nuova polemica sul lavoro: "Corsi di inglese per la polizia locale a cura di studenti non retribuiti"

A Tursi è nuovamente polemica sul lavoro non retribuito: dopo i fatti del bando per l'operatore super qualificato (ma ricercato per attività di volontariato) e per i volontari di The Ocean Race, questa volta è il turno dei corsi di lingua per la polizia locale.

Ad accendere la discussione, in consiglio comunale, la mozione presentata da Arianna Viscogliosi (Vince Genova): "Viviamo in una città a vocazione internazionale, accogliente anche per i turisti, e i primi interlocutori degli stranieri che vengono a visitare la città spesso sono gli agenti della polizia locale che si trovano a dover dare indicazioni. Si è pensato di attivare corsi di formazione di lingua inglese dunque, come succede in altri Comuni. Esiste a Genova un'eccellenza scolastica, la Deledda International School, promossa dal Comune di Genova e parte della Fulgis che è una fondazione comunale: i ragazzi devono affrontare un programma formativo selettivo e poi sostengono un esame che viene corretto da commissioni internazionali. La scuola ha un parco di insegnanti che potrebbero extra orario lavorativo, realizzare corsi di formazione per la polizia locale. È già stato fatto, la collaborazione tra questa scuola e il Comune è naturale. Si potrebbero coinvolgere anche gli studenti che hanno nel proprio curriculum scolastico l'obbligo di fare 'service', attività di sevizio alla comunità".

Ma in particolare quest'ultima frase non è piaciuta all'opposizione: "Non inseriamo gli studenti nel discorso - dice Filippo Bruzzone, lista Rossoverde -. Vanno bene i servizi alle comunità, ma quello che si chiede in questa mozione è una prestazione professionale che richiede un corrispettivo economico. Non possiamo affidare al volontariato addirittura un corso di formazione per pubblici ufficiali. Il lavoro va pagato. Anche nel caso dei professori, è necessario fissare un orario preciso che, se è extra lavorativo, deve corrispondere a una retribuzione".

"In questa strampalata proposta - attacca il gruppo Pd - sono condensate le connotazioni politiche della giunta Bucci: la polizia locale svilita ed esautorata dal proprio ruolo, il classismo per cui i 'cantuné' debbano essere istruiti dagli studenti del Deledda nonostante il contratto collettivo nazionale preveda ben altra formazione e infine il continuo ricorrere al lavoro gratuito dei giovani". "Gli agenti adesso si trasformano in tour operator - fa eco il capogruppo Simone D'Angelo - penso che non si riconosca la dignità dei lavoratori della locale. La formazione è già inserita nel contratto di lavoro, ora inseriamo una nuova dimensione, esterna rispetto a quella prevista? E poi facciamoli formare da dei professionisti, non dagli studenti".

"Il volontariato è previsto nelle attività che gli studenti della Deledda International School devono svolgere e che danno loro un punteggio. Prestano già servizio al 118, pitturano panchine in cattive condizioni e così via" ha replicato Viscogliosi in aula.

Nella mozione è stato inserito anche un ordine del giorno proposto da Fabio Ariotti, Lega, per valutare anche un percorso di apprendimento della lingua dei segni con l'Ente Nazionale Sordi.