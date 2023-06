"La Giunta fa pubblicità a se stessa", Pd all'attacco sui 700mila per euro per il Palazzo della Regione

Settecentomila euro dal bilancio di previsione 2023-2025 della Regione per lavori nel palazzo di piazza De Ferrari. È quanto ha deliberato all'unanimità la giunta regionale nella seduta di giovedì 22 giugno 2023, suscitando dure critiche da parte del Pd.

"La Giunta Toti - dichiara il Gruppo del Partito Democratico in Regione - ha dato il via libera a un progetto di oltre 700mila euro per soddisfare le vanità propagandistiche del presidente della Regione. Dopo il maxi schermo perenne sulla facciata, ora l'intenzione della giunta è quella di installare un nuovo gigantesco ledwall in Sala Trasparenza, con tanto di altoparlanti verso l'esterno, il rifacimento dell'ingresso del Palazzo della Regione e dell'Urp".

"Dopo i 24 milioni e mezzo di mutuo per l'acquisto del Palazzo di piazza De Ferrari, la Giunta Toti sceglie ancora una volta di spendere altri soldi pubblici per la propria visibilità, secondo una logica per cui il Palazzo della Regione non è il luogo in cui si governa, ma in cui la Giunta fa pubblicità a se stessa. Un intervento inutile e costoso, programmato in un momento in cui le priorità per i cittadini sono altre", concludono i consiglieri del Gruppo Pd.