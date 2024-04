Spiaggia dei Bambini, il Comune promette: "Lavori entro maggio per riaprire in sicurezza"

I lavori per la riprofilatura del litorale di Voltri verranno terminati entro fine maggio, in tempo per la riapertura della Spiaggia dei Bambini che da più di vent'anni accoglie migliaia di bimbi dei centri estivi. Questo è quanto dichiarato in consiglio comunale dall'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente, in risposta alla domanda di Rita Bruzzone (Pd) che ha chiesto di accelerare i tempi.

La Spiaggia dei Bambini, che nell'ultima edizione ha superato le 10mila presenze, è diventata anche un punto di riferimento per famiglie e, dall'anno scorso, per persone con disabilità. Come ogni anno, però, c'è bisogno di lavorare sul litorale per renderlo accessibile, a maggior ragione dopo la mareggiata dello scorso novembre che ha pesantemente danneggiato anche la passeggiata Roberto Bruzzone. E ogni anno partono gli appelli delle associazioni e della politica per non trasformare i lavori in una corsa contro il tempo.

"Ancora una volta - tuona Bruzzone - ci troviamo di fronte a enormi ritardi senza alcun chiaro cronoprogramma per lo svolgimento dei lavori necessari alla riapertura del sito. In un momento storico in cui le destre di questo paese si scagliano contro la crisi demografica con proposte ideologiche che non supportano in alcun modo la natalità, ci auguriamo che questa amministrazione scelga di dare un concreto messaggio di sostegno alle famiglie genovesi, garantendo loro la riapertura tempestiva di un presidio inclusivo".

La sabbia utilizzata per la riprofilatura viene spostata dalla foce del torrente Leira, dunque nei paraggi: "Eppure - spiega l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente - le normative in vigore impongono di rispettare tutta una serie di permessi già stati richiesti agli enti competenti, Arpal e Autorità Portuale, e trasmessi ad Aster che ha definito le modalità di esecuzione dell’intervento e la tipologia del materiale che verrà impiegato". I tecnici di Aster hanno garantito che i lavori inizieranno immediatamente dopo la concessione delle autorizzazioni e andranno a concludersi entro il 31 maggio, per consentire come ogni anno la riapertura della Spiaggia dei Bambini.