Parchi di Nervi: il punto sui lavori accende la polemica. Le foto

Si torna a parlare dei parchi di Nervi e del loro stato specialmente dopo Euroflora 2022, con un botta e risposta in consiglio comunale: a sollevare il tema, Fabio Ceraudo (M5s). "Visto il progetto finanziato - ha detto in Aula Rossa - chiedo quali interventi siano stati messi in campo sulla riqualificazione del parco".

La domanda è stata sottoposta ai tecnici di Aster e martedì, in consiglio comunale, l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente ha replicato: "Non tanto tempo fa, in occasione della commissione che abbiamo fatto, Aster aveva già dato delle risposte a una serie di domande che i consiglieri avevano posto in merito alla manutenzione dei parchi e del verde ed eravamo rimasti d’accordo che ci saremmo riaggiornati nell’arco del 2023, nell’ambito del calendario delle commissioni che abbiamo già stilato".

Nel frattempo gli interventi di riqualificazione "hanno riguardato sei grandi aree dove sono ricomprese altrettante aiuole nei parchi di Villa Serra e Villa Groppallo. Sono stati messi a dimora alberi. I lavori che sono in corso sono già stati finanziati e verranno eseguiti in base alla stagionalità, alcuni possono essere fatti nelle stagioni invernali, altri nella stagione primaverile. Però questi interventi avranno una loro continuità che riguarderà tutto il verde. Le parti basse di Villa Serra e Villa Groppallo sono oggetto di verifiche idrauliche a causa di una risalita invernale dell’acqua: è stato spiegato che la falda in quella fattispecie di terreno si alza e crea problemi all’apparato radicale delle piante. È in studio una modalità per evitare che questo possa avere conseguenze sullo sviluppo stesso delle piante".

La risposta però non ha soddisfatto il consigliere: "Come è stata finanziata la riqualificazione dei parchi di Nervi? Quanti alberi sono stati piantumati dopo i disastri del maltempo degli anni passati e soprattutto quali lavori straordinari sono stati fatti da Aster per ripristinare i parchi dopo le due edizioni di Euroflora, che ancora oggi pare non siano stati completati nonostante siano passati 8 mesi dall’evento? La risposta dell'assessore conferma quello che già sapevamo: gli interventi promessi per riportare i parchi allo stato precedente a Euroflora 2022 sono ancora in alto mare e che il degrado in cui versa questo inestimabile patrimonio cittadino resterà ancora a lungo irrisolto. Prendiamo inoltre atto che per l’ennesima volta la maggioranza non solo non fa luce sul cronoprogramma dei lavori, ma glissa sulle spese".