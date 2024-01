Brignole, lavori in ferrovia e disagi per gli abitanti: "Riqualificheremo la zona"

Da molti anni ormai i residenti delle strade sopra Brignole subiscono disagi a causa dei cantieri per i lavori del nodo ferroviario, e chiedono una riqualificazione della zona che possa portare anche qualche beneficio ai cittadini. A chiedere chiarimenti in consiglio comunale è il consigliere Francesco De Benedictis di Fratelli d'Italia: "Con il termine dei principali interventi delle ferrovie sarà presa in considerazione la riqualificazione della zona?".

La zona di Brignole ha una viabilità "compressa" dal parco ferroviario e dai pochi spazi, dalle molte case, e da una collina in salita e c’è carenza di spazi adeguati: ma, promette l'assessore Matteo Campora, il cantiere in ferrovia sarà l’occasione per fare interventi che prima non erano possibili, e per migliorare e riqualificare l’intero quartiere.

"C’è bisogno di spazio a sud, e ad esempio un gruppo di residenti ha già proposto un parcheggio sopra la galleria delle ferrovie, con allargamento di via Gropallo e più verde" ha risposto Campora. I cittadini continuano ad aspettare, considerato il fatto che è già da un anno che si parla di riqualificare la zona con un progetto che prevede posti auto sopra la galleria dei treni e una piastra che allargherà via Gropallo, una sorta di "sfogo" sopra l'area ferroviaria che permetterà di dare risposta alle richieste di posteggi, spazi verdi e risistemazione della viabilità.